Лавров: США могли попросить Украину не совершать диверсии во время мятежа «Вагнера»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Первому каналу» рассказал о наличии неподтвержденной информации, согласно которой США дали указание Украине не пользоваться ситуацией с ЧВК «Вагнер» для организации диверсий на территории РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«По нашим данным (которым я склонен верить) одновременно указания пошли в Киев, чтобы украинцы не использовали эту ситуацию для организации в ближайшее время диверсий на российской территории и прочих провокаций»,— сказал господин Лавров.

Он пояснил, что такие указания Соединенные Штаты сделали, чтобы не давать властям России повода связывать мятеж ЧВК «Вагнер» с действиями США.

26 июня президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, заявил, что США не причастны к мятежу главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, и назвал эти события «частью борьбы внутри российской системы».

Подробности — в материале «Ъ» «Разоруженный мятеж».

Полина Мотызлевская