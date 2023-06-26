Байден заявил о непричастности США и НАТО к мятежу Пригожина

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и НАТО не имеют отношения к мятежу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Он отметил, что делать выводы о влиянии мятежа на российско-украинский конфликт слишком рано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден

Фото: Jonathan Ernst, Reuters Джо Байден

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

«Мы ясно дали понять, что мы не участвовали в этом. Мы не имеем к этому никакого отношения. Это было частью борьбы внутри российской системы»,— сказал президент США (цитата по Associated Press).

Господин Байден заявил, что в ходе выходных провел видеоконференцию с союзниками. Они совместно работают над тем, чтобы не дать президенту России Владимиру Путину повода обвинить в организации мятежа Запад или НАТО, сообщил президент.

25 июня Джо Байден провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Среди прочего они обсудили последние события в России. Позднее мятеж обсудили министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Алексей Резников.

23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что его бойцы идут «разбираться» в Москву. ФСБ возбудила уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Наемники ЧВК успели занять штаб Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону. Ситуация была урегулирована к вечеру 24 июня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Подробности — в материале «Ъ» «Разоруженный мятеж».

Эрдни Кагалтынов