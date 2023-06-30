Оговорка по Байдену

Президент США Джо Байден на этой неделе вновь заставил многих американцев, включая своих сторонников, задуматься о целесообразности его участия в выборах-2024. Среди прочего он допустил ряд громких оговорок и выступил с неожиданным заявлением по теме абортов. Совсем некстати оказалось и развитие дела в отношении Хантера Байдена, сына главы Белого дома. Все это негативно влияет на темпы сбора средств на избирательную кампанию Джо Байдена, а также на его рейтинги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque, Reuters Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

За уходящую неделю Джо Байден допустил немало оплошностей. Так, выступая во вторник на предвыборном приеме в Мэриленде, он перепутал Ирак с Украиной. Рассуждая о единстве НАТО, господин Байден заявил: мало кто верил, что США смогут «объединить всю Европу в вопросе нападения на Ирак (имелись в виду действия РФ на Украине.— “Ъ”) и добиться полного единства НАТО». Днем позже эту же оговорку глава Белого дома допустил, общаясь с журналистами: он заявил, что президент РФ Владимир Путин «войну в Ираке явно проигрывает».

На упомянутом мероприятии в Мэриленде 80-летний президент США спутал не только Украину с Ираком, но и Индию с Китаем. Глава Белого дома заявил, что по итогам недавней встречи с Нарендрой Моди у него появился «новый лучший друг» — «премьер-министр маленькой страны, которая теперь является самой большой в мире — Китая». Правда, потом американский президент признал, что оговорился.

Тогда же прозвучало еще более громкое высказывание — о том, что он «как практикующий католик» вообще-то не является сторонником абортов.

Год назад контролируемый консерваторами Верховный суд США отменил конституционное право на аборт, передав штатам право регулировать этот вопрос. И с тех пор этот вопрос не уходит из политической повестки США. Джо Байден решение суда критиковал, но, как выясняется, сам относится к абортам скорее так, как его политические соперники республиканцы, а не как соратники по Демократической партии.

Как напоминает Fox News, на прошлой неделе господин Байден заручился поддержкой трех главных групп по защите прав на аборт. Любые аргументы, которые могут пошатнуть эти права, такие группы воспринимают крайне болезненно. И теперь многие стали задаваться вопросами, не лучше бы господину Байдену молчать по таким щепетильным вопросам и неужели консультанты главы Белого дома не предупреждали его на этот счет.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) отмечает, что на крупных выступлениях и мероприятиях в Белом доме Джо Байден в основном читает с телесуфлера или подсматривает в заранее подготовленные карточки. А вот общение с донорами партии, которое обычно происходит за закрытыми дверями,— совсем другая история. Там господин Байден, не стесняясь, высказывает свою точку зрения на разные проблемы, начиная от абортов и заканчивая деятельностью бывшего президента Дональда Трампа. И излишняя откровенность, как утверждают опрошенные WSJ эксперты, может в итоге Джо Байдену серьезно навредить.

Не добавляет очков главе Белого дома и недавнее соглашение с Минюстом о признании вины Хантером Байденом.

То, что сын главы государства, скорее всего, отделается условным сроком за весьма серьезные преступления (неуплату налогов и незаконное хранение оружия), и так наводило оппонентов Демпартии на размышления, не был ли задействован административный ресурс для разрешения ситуации.

Теперь же, как следует из показаний свидетелей (сотрудников Налоговой службы США), эти подозрения подтвердились. По информации, которую обнародовали республиканцы в Палате представителей, в то время как налоговые инспекторы неоднократно настаивали на более «агрессивных» действиях в отношении сына президента, прокуроры Министерства юстиции, с которыми они работали, советовали проявлять осторожность. В итоге команда налоговиков была в принципе отстранена от дела. Согласно интервью одного из свидетелей телеканалу CBS, это расследование вполне могло привести в итоге и к самому президенту, но необходимых шагов для этого сделано не было.

Верховный суд США на этой неделе также сыграл против Джо Байдена. Вначале он признал незаконным применяемый рядом американских вузов расовый принцип при приеме абитуриентов (для афроамериканцев и латиноамериканцев были установлены более низкие планки). Джо Байден решение суда раскритиковал, заявив: «расовый подход применялся лишь к уже прошедшим отбор кандидатам», а делалось это ради большей инклюзивности. А в пятницу Верховный суд отменил президентский указ о прощении студенческих долгов. Списание студенческих ссуд было одним из центральных обещаний Джо Байдена в ходе прошлой избирательной кампании. И теперь молодежь, которая голосовала за господина Байдена в 2020 году, явно будет разочарована.

Неудивительно, что все происходящее вокруг Джо Байдена влияет на его популярность. По подсчетам агрегатора предвыборных рейтингов RealClearPolitics, нынешний глава Белого дома уступает Дональду Трампу 0,6 пункта.

При этом из опроса от 27 июня, проведенного авторитетной компанией Morning Consult, следует, что господин Трамп опережает Джо Байдена сразу на три пункта.

Телеканал CNN также обращает внимание на не очень высокую активность спонсоров кампании Джо Байдена. Один из информированных собеседников журналистов отметил, что на словах президента поддерживают, но де-факто средства поступают совсем не так быстро, как хотелось бы. В 2020 году штаб Байдена собрал около $1 млрд, а нынешняя цель — едва ли не в два раза больше. Однако собрать столько денег, похоже, будет непросто.

Екатерина Мур, Вашингтон