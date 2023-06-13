И ты, Джо, продался чужим рукам

В Соединенных Штатах все чаще звучат призывы к объявлению импичмента президенту США Джо Байдену, и даже появляются соответствующие законопроекты. Причина — новые факты, которые, по утверждению республиканцев, дают веские основания для старта этой процедуры в Палате представителей. Консерваторы заверяют, что располагают неопровержимыми доказательствами получения Джо Байденом взяток от иностранных компаний в бытность вице-президентом. Сам он называет это выдумками и лишь отшучивается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Когда Джо Байдена попросили прокомментировать обвинения в коррупции в его адрес, он назвал их «собранием выдумок» и попытался отшутиться: «А деньги-то где?»

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Когда Джо Байдена попросили прокомментировать обвинения в коррупции в его адрес, он назвал их «собранием выдумок» и попытался отшутиться: «А деньги-то где?»

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Член Палаты представителей от Республиканской партии Уиллис Оглз на этой неделе внес в нижнюю палату Конгресса резолюцию о предъявлении импичмента Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис. Об этом сам законодатель сообщил в Twitter, снабдив свой пост публикацией консервативного телеканала Fox News.

«Джо Байден и Камала Харрис отказались защищать Конституцию и стоять на ее страже. Они погрязли в преступной деятельности и превращении власти в политическое оружие. Пришло время наказать их за коррумпированность со всей силой закона»,— написал господин Оглз.

На сайте Конгресса США по состоянию на вторник документ опубликован не был. Между тем телеканал Fox News ссылался на текст резолюции, который оказался в его распоряжении. Согласно документу, Джо Байден подозревается в неправомочном получении выгоды от своего положения. Резолюция также указывает на выполнение Джо Байденом неких функций, которые противоречат пребыванию на посту президента США.

В документе также предлагается вынести импичмент и Камале Харрис — за якобы имевшие место действия, связанные с игнорированием фальсификаций на президентских выборах 2020 года.

Отметим, что это не первая и, скорее всего, не последняя резолюция в поддержку импичмента. Лишь месяцем ранее влиятельная крайне правая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предлагала вынести господину Байдену импичмент за миграционный кризис на южной границе.

Однако на этот раз обвинения в адрес президента гораздо серьезнее.

Дело в том, что Палата представителей начала более активно расследовать зарубежный бизнес семьи Байден и ранее даже выявила ряд сомнительных схем, использовавшихся окружением президента.

На тот момент прямых связей этих транcакции с Джо Байденом выявлено не было.

Теперь, как утверждает The Washington Times, они появились. 8 июня члены Комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей в закрытом спецпомещении Конгресса получили доступ к очень важному в этом деле и крайне секретному меморандуму ФБР. Согласно ему, как утверждает газета, авторитетный и «заслуживающий большого доверия» информатор агентства сообщил, что непосредственно Джо Байдену в бытность его вице-президентом в 2015–2016 годах через различные серые схемы украинской энергетической компанией Burisma была выплачена взятка в размере $5 млн. Такая же сумма якобы была направлена сыну Джо Байдена —- Хантеру.

В понедельник Fox News со ссылкой уже на сенатора Чака Грассли сообщил о еще одном доказательстве — некой аудиозаписи, которую сделал один из руководителей Burisma, заплативший эту взятку в попытке повлиять на политические решения в Вашингтоне.

Сам Джо Байден на прошлой неделе на просьбы журналистов прокомментировать заявления республиканцев и консервативных СМИ ответил, что речь идет о «собрании выдумок». И даже пошутил: «А деньги-то где?»

Однако консерваторов такой ответ не устроил. Конгрессвумен из Флориды, член Комитета по надзору Палаты представителей Паулина Луна, обсуждая в эфире Fox Business заявления Джо Байдена, парировала: «Это не шутка. У нас есть информация… И я думаю, что очень вероятно, что с предоставленной информацией… президенту будет объявлен импичмент». По ее словам, тут совершенно не играет роли, к какой партии он принадлежит: импичмент грозил бы и любому республиканскому президенту, виновному в коррупции.

Госпожа Луна продолжила, что начало процедуры импичмента лишь вопрос времени. Это, по ее словам, будет зависеть от решений спикера Палаты представителей Кевина Маккарти. «Но что я могу вам сказать, так это то, что у нас более чем достаточно улик прямо сейчас»,— заключила Паулина Луна.

Этими новостями уже активно пользуются в лагере экс-президента Дональда Трампа, участвующего в предвыборной гонке-2024.

Например, господин Трамп упомянул о вменяемой Джо Байдену взятке в ходе недавнего выступления в штате Джорджия. А его сын Дональд Трамп-младший на своей странице в Twitter связал нападки на отца в неподобающем хранении секретных документов с новыми фактами, выявленными в ходе расследования деятельности Джо Байдена. «В тот же день, когда появилась история об осведомителе, утверждающем, что Джо Байден получил взятку в размере $5 млн от Burisma на Украине, коррумпированное Министерство юстиции Байдена решает предъявить обвинение Трампу»,— написал он.

Напомним, что демократы обладают большинством в Сенате, так что реальные перспективы процедуры импичмента туманны. Между тем, очевидно, что разбирательство может негативно повлиять на шансы господина Байдена на переизбрание в 2024 году.

Екатерина Мур, Вашингтон