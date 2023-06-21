Дело Хантера боится

Сын президента США Хантер Байден признал вину в неуплате налогов и пошел на сделку со следствием в вопросе незаконного хранения оружия. Это следует из документов прокуратуры США. Хотя расследование по другим возможным правонарушениям Хантера Байдена продолжается, в Белом доме пока вздохнули с облегчением, ведь по этим пунктам прокуроры согласились на предъявление Байдену-младшему условного срока. Это категорически не устраивает республиканцев, которые считают, что Хантер Байден легко отделался исключительно из-за своего родства с президентом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сын президента США Хантер Байден

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Сын президента США Хантер Байден

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Сын президента США Хантер Байден пошел на сделку со следствием и признал себя виновным в нарушении правил выплаты налогов, а также согласился на дополнительную проверку по обвинениям, связанным с незаконным хранением им оружия. Это говорится в документах (.pdf) прокуратуры штата Делавэр для суда, опубликованных во вторник.

Первая часть сделки с прокуратурой касается «налоговых правонарушений ответчика, а именно двух пунктов обвинения в умышленной неуплате федерального подоходного налога». Как сообщается, «ответчик согласился признать себя виновным по обоим пунктам».

Расследование прокуратуры, о котором идет речь в документе и по итогам которого она изъявила готовность заключить мировую с обвиняемым, было открыто еще в 2018 году — во времена администрации 45-го президента Дональда Трампа. В документах, поданных в федеральный суд в Уилмингтоне (штат Делавэр), поясняется, что Байден-младший в 2017 и 2018 годах не уплатил налогов более чем на $100 тыс. Ранее адвокаты обвиняемого заявляли, что в итоге он расплатился с налоговой США в полном объеме.

Во второй части документа прокуратура ссылается на другие правонарушения Хантера Байдена, а именно «владение огнестрельным оружием лицом, которое является незаконным пользователем или зависимым от веществ». По этому пункту ответчик «согласился заключить досудебное соглашение» со следствием, однако формально виновным себя не признал.

Покупка оружия, которая в итоге привела к уголовному расследованию, случилась примерно в то же время, что и налоговые махинации. В автобиографии Хантер Байден рассказывал, что регулярно злоупотреблял в то время кокаином. При этом, заполняя документы на покупку оружия, он отрицал употребление наркотиков или наличие проблем с ними.

Интересно, что Байден-младший по итогу владел купленным пистолетом менее двух недель. Согласно ряду открытых источников, оружие было впоследствии выброшено в мусорный бак его близкой на тот момент подругой. И это потенциально могло бы привести к драматическим последствиям, ведь пистолет мог попасть в руки кого угодно.

Хотя с точки зрения американского правосудия проступки Хантера Байдена считаются весьма серьезными, Минюст США по итогам сделки не будет требовать от суда его заключения под стражу, сообщает The Washington Post (WP). Прокуратура намерена рекомендовать условный срок по этим пунктам. Газета сообщила об этом, ссылаясь на «разговор с людьми, знакомыми с ходом переговоров» с прокуратурой. «В целом прокуратура будет рекомендовать два года испытательного срока и возможность замены уголовного наказания альтернативными видами исправительного воздействия»,— добавили собеседники WP на правах анонимности.

При этом WP поясняет: это отнюдь не означает, что расследования по другим правонарушениям в отношении Хантера Байдена остановлены. Из заявления федерального прокурора Делавэра Дэвида Вайса следует, что следствие продолжается (имеются в виду пункты, выходящие за рамки вопросов налогов и проблем с оружием).

В частности, сообщалось, что офис федерального прокурора изучает вопрос, нарушал ли Хантер Байден законы, касающиеся отмывания денег и лоббирования интересов иностранных правительств.

Глава адвокатской группы West Coast Trial Lawyers («Адвокаты Западного побережья») Ниаме Рахмани заявила изданию Business Insider, что эти части расследования никак не касаются сделки со следствием и вряд ли будут волновать судью, который будет рассматривать дело, при принятии решения.

Нельзя не учитывать, что сейчас в свете расследования консерваторов в Конгрессе это слишком острая токсичная тема. Расследование может привести к серьезным последствиям вплоть до вынесения импичмента президенту США. Республиканцы приписывают ему участие в мошеннических схемах вместе с сыном.

С 2020 года республиканские политики неоднократно обвиняли Хантера Байдена в серьезных правонарушениях в ходе его зарубежных сделок и обвиняли администрацию Байдена в том, что она намерена противодействовать расследованию этого дела. Условия предложенной сделки со следствием, согласованные с прокурором Вайсом во вторник, тоже подверглись резкой критике республиканцев в Конгрессе.

В частности, спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что сделка не отобьет у законодателей желание проводить собственное расследование.

Более того, по его словам, это соглашение со следствием «в очередной раз демонстрирует систему применения двойных стандартов в Америке».

«Если вы главный политический оппонент президента (Дональд Трамп.— “Ъ”), Министерство юстиции попытается засадить вас в тюрьму и дать срок. Но если вы сын президента, то получите милую сделку»,— недоумевал господин Маккарти во вторник.

Экс-президент Дональд Трамп, которому грозят гораздо более серьезные сроки, опубликовал в своей соцсети Truth лаконичный пост со словами «Трамп был прав во всем». А под ним перепечатал свой же пост от 6 июня, где предсказал: «Они (представители администрации Байдена.— “Ъ”) используют Министерство юстиции и ФБР против меня, чтобы сфальсифицировать выборы 2024 года. Они ударят по Хантеру чем-нибудь легким, чтобы их удар по мне выглядел "справедливым"».

В окружении Джо Байдена во вторник предпочитали сделку не комментировать. Разве что официальный представитель Белого дома Ян Сэмс заявил, по словам WP, что президент и первая леди «любят своего сына и поддерживают его, пока он продолжает строить свою жизнь заново».

Издание Politico узнало, что за закрытыми дверями Джо Байден выражал смешанные чувства от этой сделки, среди них и гордость за то, что его сын наконец взял на себя ответственность за содеянное. И это притом что совсем недавно в одном из интервью президент США уверял, что его сын «не сделал ничего плохого».

Тем временем стратеги администрации готовятся к новым столкновениям с республиканцами. Это особенно опасно в свете грядущего года выборов. Как отметило Politico, близкое окружение Джо Байдена ожидает атак со стороны консерваторов независимо от того, будут ли предъявлены Хантеру Байдену реальные обвинения.

Екатерина Мур, Вашингтон