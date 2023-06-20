Модифицированная Америка

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в среду начинает государственный визит в США, который определит будущее отношений Америки с одной из двух сверхдержав Азии. Марафон встреч индийского лидера станет самым интенсивным общением Вашингтона и Дели за всю историю двусторонних отношений. В условиях противостояния с Россией и Китаем США ищут способы перетянуть на свою сторону Индию, в этом году возглавляющую G20 и позиционирующую себя как лидера «глобального Юга». В свою очередь, Нарендра Моди стремится получить новые дивиденды от сближения с Америкой, cохранив стратегическое партнерство с Москвой и не давая втянуть Индию в конфликт мировых держав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Индии Нарендра Моди (слева) и президент США Джо Байден во время встречи в 2021 году

Фото: Evelyn Hockstein/File Photo, Reuters Премьер Индии Нарендра Моди (слева) и президент США Джо Байден во время встречи в 2021 году

Фото: Evelyn Hockstein/File Photo, Reuters

Визит Нарендры Моди в США начнется в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с празднования Международного дня йоги, который по его личной инициативе отмечается с 2015 года. Активный популяризатор древнеиндийской гимнастики, Нарендра Моди за время своего правления превратил ее в свое глобальное «политическое ноу-хау» и инструмент индийской мягкой силы.

Из Нью-Йорка Нарендра Моди отправится в Вашингтон, где в четверг встретится с президентом США Джо Байденом и выступит на совместном заседании обеих палат Конгресса США. После этого в пятницу Нарендра Моди проведет обед с имеющей индийские корни вице-президентом Камалой Харрис и госсекретарем Энтони Блинкеном.

В программе также встречи с лидерами 20 ведущих американских компаний, включая MasterCard, Accenture, Coca-Cola, Adobe Systems и Visa. Как сообщает агентство ANI со ссылкой на источник в индийском правительстве, «во встрече примут участие лидеры различных отраслей, включая IТ, телекоммуникации, производство товаров массового спроса, логистику и промышленность». На мероприятие в Кеннеди-центре в Вашингтоне разослано более 1,5 тыс. приглашений. Помимо владельцев и топ-менеджеров американских компаний на нем будут присутствовать несколько высокопоставленных представителей администрации Байдена.

Кроме того, Нарендра Моди проведет встречи с главой Tesla Илоном Маском, пытающимся осваивать индийский рынок, астрофизиком и популяризатором науки Нилом Деграссом Тайсоном, а также еще несколькими нобелевскими лауреатами, видными экономистами и деятелями искусства.

В целом марафон встреч и переговоров в рамках визита Нарендры Моди делает его беспрецедентным событием в американо-индийских отношениях и достаточно редким явлением в современной дипломатии. С такой помпой в американской столице в последние годы редко кого встречали.

В статье, озаглавленной «Джо Байден и Нарендра Моди сближают свои страны» и снабженной рисунком, на котором облаченный в пеструю летнюю рубаху президент США довольно обнимает умиротворенного тигра, журнал Economist отмечает: «Ни одна страна, за исключением Китая, не поддерживала военную экономику России так же сильно, как жаждущая нефти Индия. И лишь немногие крупные демократии так же проседали в рейтинге демократических свобод. Но вы бы никогда не догадались об этом по тому восторженному приему, который Нарендра Моди получит в США. Мистер Моди станет одним из немногих иностранных лидеров — наряду с Уинстоном Черчиллем, Нельсоном Манделой и Владимиром Зеленским, который выступит на совместной сессии Конгресса более одного раза».

До этого Нарендра Моди выступал в Конгрессе США в 2016 году, на излете правления президента Барака Обамы. Тогда индийская сторона предприняла первую попытку использовать начинающееся сближение с США для получения доступа к высоким технологиям и инвестициям, имеющим ключевое значение для модернизации экономики, а также для диверсификации источников поставок вооружений. В свою очередь, уже тогда обозначилась и стратегическая ставка США на Индию как на «крупнейшую демократию» и будущий локомотив мировой экономики, обгоняющий по темпам роста Китай.

Визит семилетней давности подвел черту под негативным личным опытом Нарендры Моди в отношениях с Америкой (ранее он был включен в список невъездных лиц администрацией Джорджа Буша-младшего в связи с погромами в родном для нынешнего индийского премьера штате Гуджарат). Кроме того, Нарендра Моди сумел завершить беспрецедентный кризис в отношениях с Вашингтоном, произошедший на финальном этапе правления в Индии предыдущего премьера Манмохана Сингха.

В связи с этим, оценивая нынешнюю ситуацию в американо-индийских отношениях, Economist отмечает, что в ходе визита Нарендры Моди Вашингтон рассчитывает «заключить оборонные сделки» с Дели и более активно продвигаться по пути стратегического сближения во имя «новой лучшей дружбы». При этом американская сторона не намерена особо педалировать вопросы украинского кризиса и состояния индийской демократии.

Отвечая на растущую критику Индии в западном лагере, не одобряющем ее упорное нежелание присоединиться к войне санкций против России, в интервью газете The Wall Street Journal, опубликованном во вторник, Нарендра Моди отверг представление о позиции Дели по Украине как о пассивном нейтралитете. По его словам, Индия не занимает позицию стороннего наблюдателя, а выступает за соблюдение международного права и суверенитета и поддерживает все реальные попытки добиться мирного урегулирования.

«Некоторые люди говорят, что мы нейтральны, но мы не нейтральны. Мы на стороне мира. Все страны должны уважать международное право и суверенитет государств»,— пояснил индийский премьер.

«Я не думаю, что такой взгляд очень распространен в США. Полагаю, что позиция Индии известна всему миру и находит понимание»,— отметил Нарендра Моди, комментируя критику тесных отношений Индии с Россией на фоне специальной военной операции на Украине.

При этом Нарендра Моди заявил и о «беспрецедентном доверии» между ним и президентом Байденом, назвав одним из «столпов» стратегического партнерства Вашингтона и Дели сотрудничество в оборонной сфере. Среди других приоритетных областей он назвал торговлю, технологии и энергетику.

Упоминание набирающего темп оборонного сотрудничества с США прозвучало в заявлении Нарендры Моди неслучайно. Как сообщило накануне визита, ссылаясь на неназванных американских официальных лиц, агентство Reuters, США рассчитывают заключить с Индией крупный контракт, предусматривающий поставку ей американских беспилотных летательных аппаратов морской разведки MQ-9B SeaGuardian. По словам собеседников агентства, в ходе переговоров в Вашингтоне американская сторона попытается добиться прогресса в обсуждении сделки или даже выйти на ее подписание.

По информации Reuters, сделка может предусматривать передачу Дели нескольких десятков MQ-9B SeaGuardian, которые могут выпускаться и в ударном варианте. Сумма сделки, реализация которой рассчитана на несколько лет, может составить $2–3 млрд. При этом Индия настаивает на локализации производства части компонентов БПЛА.

На днях посетивший Дели помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан также обсудил с индийской стороной перспективы совместного производства боеприпасов и бронетехники в рамках программы Make in India. В ходе визита стороны рассмотрели и возможности сотрудничества в рамках индийско-американской инициативы по критическим и новым технологиям. Она была запущена Нарендрой Моди и Джо Байденом на саммите QUAD в мае прошлого года для активизации сотрудничества в технологической сфере и оборонной промышленности.

В свою очередь, как сообщает агентство Bloomberg, Индия может достичь соглашения с США о совместном производстве американских двигателей для истребителей на своей территории. По информации агентства, речь идет о производстве реактивных двигателей американской компании General Electric совместно с индийской государственной корпорацией Hindustan Aeronautics Limited. Такими двигателями оснащается индийский легкий боевой самолет Tejas, который также позиционируется как истребитель.

Как пояснил помощник министра обороны США по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Ратнер, в ходе визита Нарендры Моди стороны выступят с масштабными объявлениями об американо-индийском оборонном сотрудничестве. Впрочем, интригу о содержании этих заявлений господин Ратнер предпочел сохранить.

Сергей Строкань