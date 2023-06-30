Глава «Роскосмоса»: работа МКС в нынешнем виде завершится после 2030 года

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что Международная космическая станция (МКС) перестанет существовать в нынешнем виде после 2030 года. Он допустил, что станция может быть переориентирована для иных целей или «управляемо затоплена».

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Юрий Борисов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Решением правительства работа Международной космической станции, российского сегмента, продлена до 2028 года. Но, к сожалению, мы должны констатировать — после 2030 года станция, по всей видимости, перестанет существовать в том виде как она сейчас есть — либо будет управляемо затоплена, либо будет переориентирована для других целей»,— сказал господин Борисов.

Он напомнил, что сейчас ведется работа по разработке Российской орбитальной станции (РОС). Ранее Юрий Борисов говорил, что ожидает завершения ее строительства в 2023 году.

Эксплуатация МКС началась в 1998 году. В работе участвуют космонавты в том числе из России, США, Германии, Японии, Канады. Российский сегмент МКС состоит из шести модулей и пристыкованных к ним кораблей.

Международные партнеры по МКС продлили эксплуатацию станции до 2030 года. Юрий Борисов говорил, что Россия планировала выйти из проекта после 2024 года, однако позднее «Роскосмос» решил продлить свое участие.

РОС — российский аналог МКС, о создании которого стало известно в апреле 2021 года. Запуск первого, научного-энергетического модуля станции запланирован на 2027 год. Остальные модули РОС планируется запустить в 2028–2030 годах. Первый отбор космонавтов, как сообщалось, пройдет уже в 2023-2024 годах.

Лусине Баласян