Первый отбор космонавтов на российскую орбитальную станцию запланирован на 2023-2024 годы

Отбор космонавтов на российскую орбитальную станцию (РОС) впервые пройдет в 2023-2024 годах, сообщила ТАСС пресс-служба Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в «Роскосмос»).

Кроме того, в полетах на РОС примут участие действующие космонавты Роскосмоса, уточнили в ЦПК.

О планах российских властей создать национальную космическую станцию было объявлено в закрытой части совещания по развитию космической отрасли, которое провел президент Владимир Путин в апреле 2021 года. На совещании было решено предупредить партнеров по МКС о выходе из проекта с 2025 года. Планировалось, что РОС должна заработать к моменту завершения эксплуатации МКС.

Как ранее сообщал агентству главный конструктор РОС Владимир Кожевников, срок запуска первого, научно-энергетического модуля станции — конец 2027 года. Остальные модули РОС планируется запустить в 2028-2030 годах.

Эрдни Кагалтынов