Главный конструктор орбитальной станции РФ: на создание и эксплуатацию МКС уже направлено $150 млрд

На создание российской орбитальной станции (РОС) потребуется меньше денег, чем на создание и эксплуатацию Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил заместитель генерального конструктора ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в «Роскосмос»), главный конструктор РОС Владимир Кожевников. По его словам, на МКС уже затрачено больше $150 млрд.

«В любом случае, эти затраты (на создание РОС.— "Ъ") гораздо меньше, чем на создание и эксплуатацию МКС — на данный момент, по экспертным оценкам, они уже превысили $150 млрд»,— сказал господин Кожевников ТАСС.

По мнению главного конструктора РОС, пока рано говорить о сумме, которая потребуется на создание станции. Сейчас идет эскизное проектирование. К этой работе привлечены около 30 предприятий. Ожидается, что когда проект перейдет в стадию разработки рабочей документации, изготовления и испытаний, количество предприятий может приблизиться к 100. Как отметил господин Кожевников, проектов такого масштаба и сложности еще не было в истории современной российской космонавтики.

Научно-энергетический модуль планируют запустить в 2027 году. Еще четыре модуля отправят на орбиту в 2028–2030 годах. По словам господина Кожевникова, станция будет практически «вечной». Проект предусматривает возможность замены отработавших свой ресурс модулей. Защита РОС существенно не будет отличаться от защиты МКС. Модули будут оснащены противометеоридными экранами. Станция, как и МКС, сможет совершать маневры для уклонения от космического мусора.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявлял, что госкорпорация форсированно работает над созданием российской орбитальной станции. Он отметил, что Россия продолжает штатно работать на МКС, пока не будет принято решение о выходе из проекта.

Леонид Уварчев