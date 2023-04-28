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Коммерсантъ FM
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Глава NASA: МКС сведут с орбиты в 2030–2031 годах

Международная космическая станция (МКС) «стареет», заявил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон. По его словам, МКС сведут с орбиты в 2030–2031 годах.

Как уточнил господин Нельсон, в будущем деятельностью на орбите будут заниматься частные компании. «Поэтому мы сейчас даем контракты нескольким коммерческим компаниям для создания коммерческих космических станций»,— сказал он на слушаниях в комитете Палаты представителей США по науке, космосу и технологиям (цитата по ТАСС).

В апреле правительство продлило срок эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в июле 2022 года говорил, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года, но в госкорпорации решили не спешить с выходом из проекта. Господин Борисов утверждает, что российский аналог МКС построят к 2032 году.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Амбиции орбитального масштаба».

Лаура Кеффер

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