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Коммерсантъ FM
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Евро превысил 97 рублей впервые с 29 марта 2022 года

В ходе торгов на Московской бирже курс евро поднялся выше 97 руб./€ впервые с 29 марта 2022 года. Курс доллара поднимался до 89,3 руб./$ (+1,98%).

К 15:38 евро торговался за 97,02 руб./€ (+2,02%), к 15:40 — за 97,1 руб. Юань рос на 1,73%, до 12,266 руб.

Рубль стал снижаться на фоне попытки мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня. В понедельник, 26 июня, на открытии торгов на Мосбирже курс превышал 86 руб. впервые с 30 марта 2022 года, евро — 94 руб. впервые с 25 апреля. Сегодня, 30 июня, доллар превысил 89 руб. впервые с 29 марта прошлого года.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

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