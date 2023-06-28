«Магнит» увеличил лимит выкупа акций нерезидентов в три раза — до 29,8%

Ритейлер «Магнит» увеличил лимит выкупа акций у инвесторов-нерезидентов с 10% до 29,8%. Акции продаются по цене в 2215 руб. за одну бумагу.

«ПАО "Магнит", один из ведущих российских ритейлеров, сообщает о том, что ООО "Магнит Альянс", дочернее общество, опосредованно находящееся в полной собственности "Магнита", объявляет об увеличении размера тендерного предложения до 30 370 000 акций или до 29,8% от всех выпущенных и находящихся в обращении акций»,— говорится в сообщении на сайте компании (.pdf).

16 июня «Магнит» выставил в адрес иностранных инвесторов оферту на выкуп до 10% своих акций по цене 2215 руб. за акцию. Это цена с 50-процентным дисконтом, она была согласована с правовой комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Согласившиеся на выкуп акций получат за них средства в российских рублях либо (только для акционеров-нерезидентов) долларах США, евро или китайских юанях на банковские счета в России или за рубежом.

При этом акционеры-нерезиденты должны иметь в виду, что перевод на российские банковские счета потребует дополнительного одобрения от российских органов для обмена этой суммы на иностранную валюту или ее перевода за рубеж.

«Магнит» — один из ведущих российских ритейлеров. 31 марта 2023 года у «Магнита» работало 27 909 магазинов в 4114 населенных пунктах в России и Узбекистане.

Анастасия Ларина