«Магнит» выставил оферту на выкуп до 10% акций в адрес иностранных инвесторов

Ритейлер «Магнит» выставил оферту для инвесторов-нерезидентов на выкуп до 10% своих акций. Цена в 2215 руб. за одну бумагу согласована с правкомиссией. Цена 2215 руб.— это примерно 50% от текущих рыночных котировок на Мосбирже, цена открытия на торгах сегодня — 4501 руб., отмечает «Интерфакс».

«В рамках процедуры получения одобрения покупатель предпринял все обоснованные усилия для обеспечения оптимального результата для акционеров-нерезидентов и акционеров-резидентов, находящихся под контролем нерезидентов, которые желают выйти из своих инвестиций в “Магнит”»,— поясняет компания.

Речь идет об обыкновенных акциях «Магнита» в объеме до 10 191 135 акций, или до 10% от всех выпущенных и находящихся в обращении акций. Покупателям выступает «дочка» компании «Магнит Альянс».

Те, кто согласится на выкуп акций, будут иметь возможность получить деньги за них в российских рублях либо (только в отношении акционеров-нерезидентов) долларах США, евро или китайских юанях на их банковские счета в России или за рубежом. Акционерам-нерезидентам следует иметь в виду, что если деньги будут переводиться на банковские счета в РФ, то могут потребоваться дополнительные одобрения от российских органов для обмена этой суммы на иностранную валюту или ее перевода за границу.

«Магнит» является одним из ведущих российских ритейлеров. По состоянию на 31 марта сеть «Магнит» насчитывала 27 909 магазинов, расположенных в 4114 населенных пунктах РФ и Узбекистане.

Мария Федотова