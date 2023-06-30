Курс доллара за июнь вырос на 10%, евро — на 13%

По итогу торгов на Московской бирже за прошедшую неделю курс доллара вырос на 4,85 руб., до 89,55 руб./$, евро — на 5,46 руб., до 97,8 руб./€, юань — на 62 копейки, до 12,33 руб.

Всего за июнь доллар подорожал на 8,45 руб. (+10,42%), евро — на 11,29 руб. (+13,05%), юань — на 95,2 коп. (+8,38%).

Индекс Мосбиржи за неделю подрос на 0,1%, составив 2797,37 пункта. Индекс PTC упал на 5,5%, до 982,94 пункта.

Лидеры падения:

«Ростелеком» — -2,01%;

Polymetal— -1,77%;

«Яндекс» — -1,38%;

«Аэрофлот» — -1,19%;

МТС — -1,1%;

Globaltrans — -0,94%.

Лидеры роста:

Segezha — +4,44%;

«Инарктика» — +2,36%;

«Алроса» — +2,09%;

«Русагро» — +1,56%

ММК — 1,36%.

Рубль стал снижаться на фоне вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» 23–24 июня. В ночь с 23 на 24 июня банки резко подняли цены продажи иностранных валют, утром они превышали биржевые показатели по доллару и евро на 1013 руб. и 1214 руб. соответственно.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

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