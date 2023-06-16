Гостям не хватает «пятерок»

В России ощущается дефицит пятизвездных отелей. Об этом рассказал президент АФК «Система» Тагир Ситдеков на деловом завтраке «Сбера», который прошел в рамках Петербургского экономического форума. По его словам, сейчас туристической отрасли нужна поддержка от государства, чтобы создать инфраструктуру и подготовить кадры. Проблема нехватки качественных гостиниц поднимается не впервые. Так, в Ассоциации туроператоров России в декабре 2022 года заявляли, что спрос на премиальный отдых в стране вырос и превосходит предложение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В то же время пятизвездные отели в столице, например, недозагружены, подчеркнул президент АФК «Система» Тагир Ситдеков:

«Если вы посмотрите Москву, Санкт-Петербург, то такие отели стоят полупустые. Наверное, ситуация по первому кварталу начинает меняться, и заполняемость, может быть, начинает расти. С чем это связано? Чуть упала бизнес-активность, как и платежеспособный спрос населения. Естественно, когда люди едут на курорты отдохнуть, то они хотят себя побаловать и пожить в тех условиях, о которых мечтали. Поэтому там и есть некий дефицит. Да, есть побережье Черного моря, Краснодарский край, но дальние локации, которые становятся более популярными, такие как Камчатка, Байкал, сильно недоразвиты».

Вместе с тем, как сообщало издание «Фонтанка.ру», премиальные отели Санкт-Петербурга столкнулись с недозагрузкой в период проведения форума, у них остаются свободные места. Игроки рынка назвали ситуацию непривычной, по их словам, в прошлом году гостей было больше.

Однако сейчас дефицит качественных гостиниц ощущается не только в Краснодарском крае, но и в других регионах, которые в последние годы стали популярны у путешественников, отметил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян:

«Это многолетняя проблема, просто в Сочи она приглушена. В городе проходили и чемпионат мира по футболу, и зимняя Олимпиада, так что определенное количество пятизвездных отелей там было построено. А, например, в Крыму катастрофическая нехватка таких объектов. На полуострове их по пальцам одной руки можно сосчитать.

Та же самая ситуация на всех курортах и в Карелии, и в Дагестане, и на Алтае. Вместе с тем, что построить "пятизвездочник", нужны инфраструктура, сервис, кадры. Это совсем другие затраты как материальные, так и организационные.

От государства же требуется только одно — обеспечить дешевые кредиты. Не под эти пресловутые 10-12%, как сейчас, а под 2-3%. Хорошая "пятерка" стоит 9-10 млрд руб. Это огромные деньги, и их никто не будет брать взаймы под 10%».

Чтобы устранить дефицит пятизвездных отелей, потребуется помощь государства, девелоперы сейчас не готовы инвестировать в такие проекты из-за туманных перспектив, согласен управляющий партнер компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич:

«Нехватка таких объектов существует, именно поэтому сейчас средняя цена проживания в качественном четырех- пятизвездном отеле составляет более20 тыс. руб. Это сравнимо с дорогими европейскими гостиницами. Без качественной государственной поддержки такие проекты запустить невозможно.

Кроме того, надо понимать, что средний срок окупаемости, если мы говорим про пятизвездный отель, составляет 10-15 лет. Входить в настолько глубокие проекты не все решаются, если мы говорим про классических девелоперов, которые до этого занимались, допустим, жильем.

Например, я это наблюдаю в Геленджике и Анапе: местные власти, насмерть перепуганные словом "апартаменты", не разрешают строить многофункциональные комплексы, в которых были бы отели плюс апартаментные комплексы. И это еще больше тормозит развитие, потому что в случае формирования такого объекта вся его экономика значительно более позитивная, а срок окупаемости сильно меньше.

Но при этом все равно создаются какие-то гостиничные номера независимо от того, стоит в них кухонный блок или нет. Надо уйти от стереотипов, что раз это апартаменты, значит, это сразу жилой дом. Нет, сейчас апартаменты — это точно такой же гостиничный номер, просто чуть больше. И для них есть возможность поиска частного, единичного инвестора, который потом будет отдавать объект в управляющую компанию».

В свою очередь, глава «Сбера» Герман Греф подчеркнул, что туризм входит в число отраслей, которые государство должно поддерживать в первую очередь. Эта сфера, по его словам, дает большую налоговую базу, много рабочих мест и служит драйвером развития для других областей.

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Елена Иванова