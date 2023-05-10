Внутренний туризм вселил оптимизм

Рост внутреннего туризма из-за сложностей с перелетами за границу привел к увеличению на треть в первом квартале доходов отелей, гостевых домов и других средств коллективного размещения. Более того, этот показатель превзошел доходы отелей даже в допандемийном первом квартале 2019 года. Участники рынка рассчитывают на позитивную динамику и по итогам 2023 года, но предупреждают, что на рынок продолжают влиять проблемы с ростом въездного турпотока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Доходы коллективных средств размещения по итогам января—марта достигли 136,92 млрд руб., увеличившись на 32% год к году, свидетельствуют данные Росстата. Такая динамика стала возможной с увеличением загрузки объектов на 18,5% год к году, следует из подсчетов ведомства. Этот показатель также оказался выше на 17,7% по сравнению с первым кварталом 2019 года, что происходит впервые с начала пандемии.

Оживление на рынке заметили и его участники. По подсчетам Bnovo, количество бронирований у отельеров, сотрудничающих с сервисом более двух лет, в первом квартале выросло на 15% год к году. Расходы туристов на проживание и дополнительные услуги в отелях за год увеличились в среднем на 21%, в апартаментах — на 18%, на базах отдыха — на 14%, говорит операционный директор Bnovo Александра Наумова. Гендиректор МТС Travel Вадим Мельников отмечает двукратный рост бронирований.

Самый высокий рост доходов коллективных средств размещения в первом квартале наблюдался на трех крупных региональных гостиничных рынках. Так, по данным Росстата, в Москве этот показатель вырос на 40% год к году, до 22,5 млрд руб., но оказался все же ниже значения 2019 года на 26%, в Санкт-Петербурге — на 24% больше год к году и по сравнению с 2019 годом, до 7,8 млрд руб. В Краснодарском крае оборот рынка достиг 24,8 млрд руб., что на 24% больше, чем в первом квартале 2022 года и на 127%, чем за тот же период 2019 года. Замдиректора департамента стратегического консалтинга Nikoliers Евгения Тучкова со ссылкой на данные Hotel Advisors указывает, что средний уровень загрузки московских отелей в первом квартале вырос на 5,3 процентного пункта (п. п.) год к году, до 63,9%, в Санкт-Петербурге — на 6,6 п. п., до 49,2%.

Вторым важным фактором роста доходов гостиничного бизнеса мог стать рост цен, последовавший за увеличением спроса. Средняя стоимость проживания в объектах категории «три звезды» в первом квартале, по оценкам Bnovo, составила 4,8 тыс. руб. за ночь, что больше на 6,7% год к году.

По подсчетам Ostrovok.ru, средняя стоимость в целом по России по итогам января—марта составила 4,3 тыс. руб. за ночь, рост за год составил 16% год к году. В Москве проживание в отелях подорожало на 25%, до 3,6 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — на 12,5%, до 3,6 тыс. руб., в Краснодарском крае — на 17,4%, до 5,4 тыс. руб. Рост цен и спроса привел к увеличению доходности гостиничного бизнеса. В Москве в первом квартале показатель выручка в пересчете на один номер вырос на 31% год к году, в Санкт-Петербурге — на 34,8%, говорит госпожа Тучкова.

Партнер CMWP Марина Усенко не исключает, что рост гостиничного рынка продолжится до конца 2023 года. «После довольно нервного 2022 года можно говорить о некой стабилизации»,— добавляет она. Но значительное увеличение тарифов, по прогнозам эксперта, в этом году будет характерно лишь для Сочи, Карелии, Байкала и Алтая, в остальных регионах динамика вряд ли окажется явно выраженной.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин обращает внимание на то, что рынок внутреннего туризма демонстрирует органический рост на 4–6% в год, вне зависимости от влияния на сегмент международных направлений. «Когда добавляется фактор пандемийных или иных ограничений, показатель может быть выше»,— замечает он.

В этом году, по мнению господина Ромашкина, на сегмент путешествий по стране, в частности, будут влиять ограниченные возможности для краткосрочных зарубежных поездок. Поездки за границу для россиян теперь не являются основной целью при организации отдыха, хотя еще десять лет назад все было иначе, поясняет эксперт.

В то же время госпожа Усенко напоминает, что на гостиничный бизнес в России продолжают влиять факторы, сдерживающие строительство новых объектов и приток в страну иностранных туристов. Евгения Тучкова считает ограниченный въездной поток наряду с уходом из страны международных операторов ключевыми вызовами для гостиничных рынков.

Александра Мерцалова