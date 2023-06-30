Таксистам дадут время

Власти решили отложить вступление в силу некоторых положений принятого в конце 2022 года закона о такси — из-за них стоимость поездок могла резко возрасти. Речь идет о пунктах, которые регулярно критиковали участники рынка. Они касаются, например, страхования машин и аттестации водителей на знание города. Депутаты решили перенести их введение на 2025 год, сообщили собеседники “Ъ FM”. За это время перевозчики и региональные власти должны успеть подготовиться к новым требованиям. Но сами участники рынка сомневаются, что за этот период решатся все проблемы. Тему продолжит Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Закон о такси рынок ждал почти 10 лет. Предполагалось, что документ сможет окончательно обелить отрасль и четко пропишет обязанности и требования к самим перевозчикам и агрегаторам. Но многочисленные положения, которые должны были заработать с 1 сентября, участников рынка не устроили.

Многие говорили, что, если финальная версия закона все же заработает, это либо приведет к банкротствам, либо вынудит бизнес уйти в серую зону. Но благодаря тому, что депутаты решили ввести переходный период, появился шанс, что все стороны успеют адаптироваться, говорит председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова:

«Регионы не успевают юридически принять свои законопроекты, все прописать, сделать — это первая проблема. Вторая же в том, что сам законопроект направлен на цифровизацию отрасли, где к 1 сентября субъектам нужно иметь региональные информационные системы, ввести три реестра в цифровом виде и эти данные передавать во ФГИС Такси. Так как есть ряд технических сложностей, решили отложить некоторые пункты закона, чтобы дать возможность регионам подготовиться».

Одна из главных претензий к закону о такси касалась ОСАГО: за отсутствие полиса водителя могут лишить разрешения на работу. И проблема была не в том, что перевозчики не хотят их оформлять, а в цене. Стоимость автогражданки для таксистов в среднем в четыре раза выше, чем для обычных водителей, подсчитывали в ЦБ. Из-за этого компании грозились резко повысить цены на перевозки. С введением поправок эта норма должна вступить в силу только в 2025 году.

Однако руководитель центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус сомневается, что это как-то решит проблему: «Вся эта история и закончилась тем, что с ОСАГО надо что-то делать. В итоге, получается, страховые компании у нас просто-напросто отказываются страховать, цена на них космическая. Люди в некоторых регионах жалуются в Центробанк, потому что тот пишет, мол, жалуйтесь. После этого с ними ни одна страховая компания в этом городе не работает.

Ситуация здесь неразрешимая. Наверное, надо что-то менять в системе страхования. Что сделали страховщики? Они ввели еще один вид обязательного страхования в такси».

Этот еще один вид полисов — об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков — появился только две недели назад и должен был заработать со следующего года. Но если поправки будут приняты, то срок сдвинется на 2025 год. А в ЦБ заявляли “Ъ FM”, что пока не могут сказать, сколько этот новый полис будет стоить.

Раз вступление в силу новых положений откладывается, то получается, что вместе с этим и легализация отрасли тоже? Но вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин говорит, что это не так: «С 1 сентября мы наконец-то увидим агрегаторов в правовом поле. Будет разграничена ответственность за перевозки между ними и другими участниками.

Мы увидим требования по безопасности, которые будут предъявляться. Это самые базовые вещи, которых отрасль ждала годами. Теперь понятно, кто есть кто и кто кому чего должен. И наконец-то напрямую смогут работать самозанятые. В прошлое уйдут "подключашки", которые сдают свои разрешения и имеют с этого процент».

Впрочем, когда депутаты смогут утвердить отсрочку для некоторых положений закона, пока неизвестно. Сами авторы инициативы заявили «Известиям», что время у них еще есть — за июль документ можно принять сразу в трех чтениях. А в Думу он должен поступить в ближайшее время.

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Иван Корякин