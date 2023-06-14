Сервисам такси добавят страховую нагрузку

Сервисы такси предупреждают о резком росте цен на перевозки. Все из-за нового закона об обязательном страховании пассажиров. Госдума приняла его 13 июня сразу в двух финальных чтениях. Согласно документу, с 1 сентября 2024 года перевозчикам придется покупать дополнительные страховые полисы на каждую машину в парке. Это же затронет и индивидуальных предпринимателей, допущенных к перевозке пассажиров. Участники рынка в беседе с “Ъ FM” говорят, что это значительно увеличит издержки бизнеса. Однако авторы инициативы настаивают, что для них ничего не поменяется. Подробности — у Владислава Викторова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сейчас такси не подпадает под действие закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП). Поэтому в случае ДТП пострадавший пассажир может получить компенсацию только в рамках договора ОСАГО, а это максимум 500 тыс. руб. Но при дорожном происшествии в городском автобусе сумма покрытия достигает 2 млн руб., отмечает автор инициативы, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. И ради безопасности россиян нужен был закон, который обяжет перевозчиков покупать дополнительный полис, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«Что меняет для компаний? Почти ничего. Просто будет порядок, который позволит обеспечить учет транспортных средств. И выплаты по Обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств скорректируются в сторону снижения. Та часть, которая в ОСАГО шла на выплаты по страховым случаям, теперь переложится на новый вид страхования. Соответственно, должны уменьшиться платежи по ОСАГО».

По словам Анатолия Аксакова, предварительные расчеты Центробанка говорят, что стоимость нового полиса не превысит двух с половиной тысяч рублей в год. Хотя сам регулятор пояснил “Ъ FM”, что точные подсчеты еще только предстоит провести к сентябрю 2024 года. В реальности сумма будет гораздо выше, уверена исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская. А если прибавить к этому возросшие тарифы ОСАГО, то многим перевозчикам будет проще уйти в тень, чем платить за все, считает собеседница “Ъ FM”:

«Таксисты бьют в колокол, что есть такая огромнейшая проблема — ОСАГО. Получается, государство их не видит, не слышит, а еще и предлагает очередной полис. Количество ухода в нелегальный извоз мы увидим после 1 сентября 2023 года, когда в силу вступит закон о такси. В случае отсутствия у водителя такси полиса ОСАГО появится возможность аннулировать разрешение. Вот тогда мы увидим первый отток легальных таксистов. Сколько их останется до введения ОСГОП, неизвестно».

По данным ЦБ, за 2022 год средняя стоимость ОСАГО для такси составила 26 тыс. руб. Это почти в четыре раза выше, чем для обычного водителя. И в этой связи непонятно зачем перекладывать ответственность за страхование пассажиров на перевозчиков, если эти риски и так учитываются, говорит председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам таксомоторных перевозок Богдан Коношенко:

«Это дополнительный заработок для страховых компаний, потому что на сегодняшний день полисы и так уже есть. Практически все основные агрегаторы страхуются более чем на 2 млн. руб. Теперь это должен делать собственник транспортного средства либо индивидуальный предприниматель, либо самозанятый гражданин, который получил разрешение на работу в такси. Безусловно, это негативно скажется на стоимости».

Возможный рост цен подтверждают и сами сервисы такси. По словам представителя «Ситимобил» Дарьи Австрийской, это связано с тем, что в цепочке появляется посредник:

«Данный законопроект, скорее всего, спровоцирует рост цен на поездки в такси. До сегодняшнего дня перевозчики страховали жизнь и здоровье клиентов самостоятельно, при наступлении страхового случая выплаты поступали быстро. Теперь в процессе появляется посредник — страховая компания. Мы предполагаем, что сроки рассмотрения заявок по выплатам страховок возрастут, как и непосредственно стоимость ОСГОП».

При этом, по данным РБК, глава Минтранса Виталий Савельев в письме к председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову просил его перенести срок вступлению в силу закона на 1 сентября 2025 года. Но господин Аксаков заявил “Ъ FM”, что на подготовку у отрасли и так есть больше года и этого достаточно.

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