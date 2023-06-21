Вам шашечки или штрафы?

Госдума приняла в первом чтении законопроект о санкциях для агрегаторов заказов такси: штраф будет достигать 500 тыс. руб. за передачу заказа перевозчику, не имеющему разрешения на работу. Эксперты рынка, однако, назвали суммы слишком маленькими, а наказание — неэффективным. «Единая Россия» уже пообещала пересмотреть размеры санкций, а также закрепить новые составы правонарушений ко второму чтению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Принятые в среду в первом чтении поправки к КоАП внесены группой парламентариев еще в 2019 году. За нарушение «порядка обработки информации о заказе» вводится штраф для юрлиц до 10 тыс. руб. За передачу заказа (или за «обеспечение доступа» к информации о нем) таксисту, у которого нет разрешения на работу, юрлицо могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб. (до 500 тыс. руб.— за повторное нарушение). Контролировать соблюдение правил будут полиция и региональные власти.

В действующем КоАП, напомним, нет наказаний для агрегаторов, но зафиксированы штрафы до 30 тыс. руб. для юрлиц за отсутствие в салоне машины информации о тарифах, до 50 тыс. руб.— за отсутствие «шашечек» на борту и фонаря на крыше.

Госдума в среду поддержала поправки «концептуально» при условии, что они будут переработаны ко второму чтению и синхронизированы с так называемым законом о такси, вступающим в силу с 1 сентября, сказал депутат-единоросс Александр Тетердинко.

Документ, о котором идет речь, готовился много лет и был принят в конце 2022 года. Он содержит множество нововведений в отрасли, включая требования к агрегаторам заказов. Так, за ними закрепляется ответственность в случае с пострадавшими в ДТП пассажирами — если заказ был передан водителю, не имеющему разрешения на работу. Также запрещается допуск к управлению такси водителей с тремя и более неоплаченными за день до перевозки штрафами, а также водителей, не прошедших «аттестацию» (ее порядок установит регион) на знание объектов «транспортной инфраструктуры» и памятников истории.

В рамках доработки ко второму чтению депутаты поднимут планку ответственности (размер пока неизвестен) за нарушение правил перевозок, следует из слов Александра Тетердинко и заключения думского комитета по госстроительству.

Появятся два новых состава: нарушение «требований, предъявляемых к перевозчику» (например, использование авто, не внесенного в реестр такси) и нарушение «требований к осуществлению деятельности» агрегатора (например, передача заказа водителю без разрешения).

Поправки будут готовится до 5 июля.

В компаниях «Яндекс» и «Ситимобил» поправки в среду не прокомментировали. Законопроект нуждается в доработке, заявили “Ъ” в столичном дептрансе: «Необходимо добавить в документ ответственность служб еще по нескольким статьям, например, за предоставление заказов лицу без разрешения, либо лицу, у которого действие разрешения приостановлено или аннулировано, либо водителю, не соответствующему требованиям». Поправки, уверены в дептрансе, наделяют агрегаторов дополнительной ответственностью перед пассажирами, поездки в такси станут безопаснее и комфортнее.

Логичным считает введение штрафов для агрегаторов за передачу заказа нелегальному таксисту глава центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус. Тем не менее он обращает внимание, что, если, допустим, в регионе не работает региональный реестр перевозчиков такси (обязательный по новому закону), агрегатор будет вынужден прекратить передавать заказы, создав неудобства для клиентов, либо передавать заказы нелегально.

«В процессе подготовки ко второму чтению законодателям придется провести анализ практической реализации нового закона о такси,— говорит господин Швагерус.— В противном случае под угрозу будет поставлена вся система транспортного обслуживания населения легковыми такси».

Предлагаемые на данном этапе штрафы абсолютно не мотивируют к «добросовестному исполнению закона», говорит правозащитник и эксперт в сфере легкового такси Елена Гращенкова (пострадала в ДТП с такси, впоследствии через суд добилась возмещения ущерба у «Яндекса»). Она ссылается на опыт Роспотребнадзора, который несколько лет регулярно штрафовал агрегаторов на 100 тыс. руб. за различные нарушения в сфере такси, но это, утверждает госпожа Гращенкова, не сработало — нарушения все равно продолжались. «Штрафы для юрлиц должны исчисляться миллионами рублей, а в случае тяжких последствий выливаться в уголовное преследование по ст. 238 УК "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"»,— считает эксперт.

Иван Буранов