Таксистам скрутили время

Правительство ограничило время работы таксистов. Водители не смогут трудиться более 12 часов в сутки, говорится в постановлении кабинета министров. Документ будет действовать с 1 сентября 2023 года до марта 2029-го. В правительстве уточнили, что при пятидневном графике водители такси должны работать не более восьми часов в день. Однако если организовать такой график невозможно, то допускается суммировать время так, чтобы за месяц оно не превышало нормы. При этом таксист должен находиться на смене не более 10 часов в сутки. Но к ним можно приплюсовать еще два часа для завершения заказа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как такое ограничение скажется на бизнесе таксомоторных компаний и ценах? Московский таксист Олег считает, что это повысит безопасность перевозок, однако, может ударить по заработкам водителей:

«Для пассажира, конечно, важнее безопасность, это правильно. Водитель везет самое дорогое — человеческую жизнь. Сокращение рабочей смены до 10 часов это тоже плюс, ведь человек за рулем находится в постоянном напряжении, а так и аварий будет меньше.

Я только положительно к этому отношусь, но тогда должна быть и повышенная цена за поездки. Водитель должен зарабатывать столько же, сколько откатывал за 16 часов. Сейчас в такси невозможно заработать. Аренда авто среднего и эконом-класса — 2 тыс. руб. Заправка — 1,5 тыс. руб. Уже получается 3,5 тыс. руб. Сюда нужно включить еще и расходы на еду — 500 руб. В итоге выходит 4 тыс. руб. При этом таксист "откатает" эти деньги только часов за восемь-девять. И сколько водитель-то будет зарабатывать? Тысячу рублей? Как он будет кормить семью? Многие снимают жилье. Все в цену умещается».

Водитель такси может сам разделить рабочее время на части, говорится в постановлении правительства. Однако перерыв между ними в этом случае допускается не позднее чем через пять часов после начала смены. Доходы таксистов в таких условиях вряд ли снизятся, считает владелец московского таксопарка Сергей Трифонов:

«В принципе водитель такси за эти 12 часов может спокойно заработать достаточную сумму для жизни. К новым нормативам отношусь положительно.

Когда введут перерыв, некоторые таксисты смогут, например, выходить с семи часов утра и работать до полудня — получается пять часов. Потом они делают перерыв до пяти часов вечера и работают до 23:00. То есть водители и в двенадцатичасовой промежуток рабочего времени укладываются, и в то же время есть возможность передохнуть, они не так устают. Так что все это реально и возможно при желании, если водитель будет работать.

Сейчас проблема только в КИС "АРТ". Когда в системе открывается путевка, она идет непосредственно 12 часов. Например, если водитель открывает путевку в пять часов утра она действует до 17:00. А вот промежутка для перерыва в КИС "АРТ" не предусмотрели».

Минтранс еще в начале марта предлагал ограничить смены таксистов 12-ю часами в сутки. При этом в министерстве добавляли, что как только продолжительность рабочего дня достигнет этой отметки, водителям необходимо заблокировать доступ к новым заказам от агрегаторов. С учетом принятого постановления правительства пока неясно, кто будет это контролировать, и какие наказания последуют для водителей за переработку, говорит председатель координационного совета профсоюза «Таксист» Андрей Попков:

«У грузовиков есть тахограф — специальный прибор, с помощью которого водители фур регулируют режим труда и отдыха. А что будет в такси, непонятно. Получается, у нас агрегатор будет вместо тахографа? И если он допустил на линию автомобиль, дал ему заказ, то он будет отвечать вместе с водителем.

Главный вопрос здесь — с помощью какого прибора будет определяться нахождение за рулем? Непонятно, кто будет контролировать, какое наказание последует за неисполнение постановления правительства. Если вдруг обнулиться кэш или еще что-то отвалится, как это все будет считаться? Сейчас у нас каждый месяц проблемы с интернетом, барахлит навигация. Может быть, что-то еще примут до сентября, еще время есть — три месяца. Посмотрим».

Президент России Владимир Путин в конце декабря 2022 года подписал закон, регулирующий услуги такси. Теперь службы заказа будут обязаны предоставить ФСБ доступ к базам данных, которые они используют для получения, хранения, обработки и передачи заказов. При этом работать таксистом не сможет человек с непогашенной судимостью, а также тот, у кого накопилось более трех неоплаченных административных штрафов.

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Владимир Расулов