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Коммерсантъ FM
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«Газпром» не будет выплачивать дивиденды за 2022 год

«Газпром» провел общее собрание акционеров. На нем был утвержден годовой отчет, избран новый совет директоров. Также было решено не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год, как и рекомендовал совет директоров.

За первое полугодие «Газпром» уже выплатил промежуточные дивиденды в размере 51,03 руб. на акцию — всего 1,208 трлн руб. (рекордный объем дивидендов в истории компании). Отказ от выплаты финальных дивидендов связан с тем, что компания получила убыток за этот период. По итогам 2022 года «Газпром» получил 1,226 трлн руб. чистой прибыли по МФСО, против 2,093 трлн руб. в 2021 году. На размер прибыли повлияли повышенные налоговые выплаты.

По итогу собрания акционеров новым участником совета директоров стал ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев.

Остальные члены совета директоров входили в его состав и ранее: это глава Газпромбанка Андрей Акимов, спецпредставитель президента России Виктор Зубков, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, вице-премьер Александр Новак, министр энергетики Николай Шульгинов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, заместитель председателя «Газпрома» Виталий Маркелов и первый заместитель генерального директора ООО «Газпром экспорт» Михаил Середа.

Аналитики в разговоре с «Ъ» выразили мнение, что ждать высоких дивидендов от «Газпрома» в ближайшие годы, пока не завершится перестройка экспорта газа на восток, не стоит.

Подробнее — «Прибыль Газпрома ушла в бюджет».

Анастасия Ларина

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