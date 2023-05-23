Прибыль «Газпрома» ушла в бюджет

«Газпром», сокративший экспорт в страны ЕС после начала военных действий на Украине более чем на 40%, на столько же сократил чистую прибыль в 2022 году и решил не выплачивать итоговые дивиденды за 2022 год. Падение чистой прибыли в компании объясняют в первую очередь ростом налоговой нагрузки, а решение по отказу от дивидендов — выплатой исторически высоких промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года. Аналитики считают, что ждать высоких дивидендов в ближайшие годы — до перестройки экспорта газа на восток — не стоит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Совет директоров «Газпрома» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, сообщила компания 23 мая. Годовое заочное собрание акционеров пройдет 30 июня. Решение компании вызвано тем, что она выплатила акционерам 1,2 трлн руб. промежуточных дивидендов (51 руб. на акцию). Согласно своей дивидендной политике, «Газпром» должен направлять акционерам 50% от скорректированной чистой прибыли. По итогам 2021 года компания впервые отказалась от выплаты дивидендов, предпочтя направить средства на инвестпрограмму и уплату налогов, это решение спровоцировало обвал на фондовом рынке. Но по итогам шести месяцев 2022 года компания получила чистую прибыль в размере 2,5 трлн руб. и впервые в своей истории одобрила выплату промежуточных дивидендов.

«С учетом корректировок на неденежные статьи размер дивидендной базы за 2022 год на 78% превысил чистую прибыль и достиг 2,2 трлн руб. При этом объем направленных акционерам промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года составил 1,2 трлн руб., или 55% от скорректированной чистой прибыли "Газпрома" по МСФО за весь 2022 год»,— прокомментировал отказ от дивидендов по итогам года зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов.

Чистая прибыль «Газпрома», как следует из раскрытой позже обычного отчетности по МСФО за 2022 год (.pdf), сократилась на 41,4%, до 1,226 трлн руб., из-за роста налогов, произошедшего во второй половине года, и обесценения активов.

Фактически во втором полугодии 2022 года компания была убыточной, однако нужно учесть, что в этот период ей пришлось выплатить 1,248 трлн руб. в виде дополнительного повышения НДПИ

Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье в 2022 году снизился на 45,5%, до 100,9 млрд кубометров, добыча — на 20%, до 412,6 млрд кубометров.

Выручка «Газпрома» в 2022 году выросла на 14,7%, до 11,7 трлн руб., EBITDA составила 3,6 трлн руб., что сопоставимо с результатами 2021 года. Убыток от обесценения нефинансовых активов в прошлом году составил 419,6 млрд руб. против 56 млрд руб. годом ранее, в эту сумму входит обесценение незавершенного строительства и инвестиций в ассоциированные предприятия. «Газпром» в новой отчетности больше не предоставляет отдельных данных по большинству своих ассоциированных предприятий, в том числе по компаниям—операторам газопроводов «Северный поток» (были взорваны в сентябре 2022 года), а также по Gazprom Germania, которую власти Германии взяли под внешнее управление и переименовали в SEFE. Поэтому невозможно однозначно сказать, учел ли уже «Газпром» утрату этих активов и в какой степени.

Объем инвестиций компании на 2023 год составит 3,06 трлн руб. против 2,58 трлн руб. годом ранее. Уровень долговой нагрузки по показателю чистый долг / EBITDA составил 1,1 в рублевом выражении на конец года.

По итогам 2023 года не стоит ожидать значительных дивидендных выплат от «Газпрома», считает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов, так как «Газпром» на треть увеличил планы по инвестициям, при этом компания ежегодно в 2023–2025 годах будет уплачивать повышенный НДПИ на газ (дополнительно 600 млрд руб. в год). «С учетом этих факторов я думаю, что дивиденды в 2023 году будут, скорее, символическими и такая ситуация сохранится несколько лет, пока компания будет проводить структурную перестройку, перенаправляя экспортные потоки на восток»,— полагает он.

Татьяна Дятел