После прорыва Каховской ГЭС подтопленными остаются шесть населенных пунктов

Шесть населенных пунктов в Херсонской области по-прежнему остаются подтопленными после наводнения, вызванного разрушением Каховской ГЭС. Уровень воды в течение недели практически не снижается. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Остаются затопленными шесть населенных пунктов и 9,5 тыс. жилых домов в них. В течение недели затопленными остаются порядка 40% строений, уровни воды почти не снижаются»,— сказал собеседник ТАСС.

Каховская ГЭС была разрушена рано утром 6 июня. Россия и Украина обвиняют друг друга в подрыве ГЭС. Оба берега Днепра затопило. На подконтрольной России территории было затоплено 22,9 тыс. жилых домов, 160 социальных объектов, 15 кладбищ, также эвакуировали почти 8,3 тыс. человек.

15 июня врио главы Херсонской области Владимир Сальдо писал, что в районе Новой Каховки рядом с водохранилищем уровень держится на отметке пять метров. 18 июня он говорил, что уровень воды в водохранилище упал «более чем на четыре метра». Глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута 29 июня утверждал, что вода в водохранилище находится на уровне шести метров. Средняя глубина водохранилища составляет 8,4 м, наибольшая — 24 м.

О том, что происходит на 492-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».