Президент Нагорного Карабаха назвал красной линией признание республики частью Азербайджана

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян призвал Армению не поддерживать признание НКР частью Азербайджана. Он заявил, что республика живет «в условиях углубляющейся преступной азербайджанской блокады». Президент НКР также призвал Россию выполнять свои обязательства в рамках трехсторонних договоренностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В своем обращении господин Арутюян призвал власти Армении «воздержаться от любых действий и заявлений о признании Арцаха (армянское название Карабаха) частью Азербайджана», а также «придерживаться обязательств, взятых в рамках внутренних и международных документов». «Арцах не был и не будет в составе Азербайджана, потому что такова воля нашего народа, у которого достаточно решимости бороться за свои права и интересы»,— сказал президент НКР.

Как отметил Араик Арутюнян, «ситуация сложная, но не безнадежная». По его словам, власти республики «предпринимают и будут предпринимать возможные практические шаги для противостояния внешним и внутренним вызовам». «Есть четкие принципы и красные линии, нарушение которых мы считаем неприемлемым и недопустимым. И признание Арцаха частью Азербайджана — это одна из тех красных линий, которая, мы уверены, остается таковой для большинства всех армян»,— убежден он.

Господин Арутюнян также обратился к властям России и президенту Владимиру Путину с призывом обеспечить выполнение обязательств, взятых в рамках трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года, а также способствовать открытию Лачинского коридора. «Независимо от действий других участников трехсторонней декларации Россия взяла на себя четкие обязательства... Поэтому мы ожидаем неуклонного и решительного выполнения этих обязательств во имя народа Арцаха и интересов Российской Федерации, а также вековой дружбы армянского и российского народов»,— отметил президент НКР.

На этой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана в обмен на гарантии прав и безопасности проживающих в этом районе армян, а также на признание Баку территориальной целостности армянского государства. Господин Пашинян уточнил, что для обеспечения долгосрочного мира потребуются гарантии от третьих сторон. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал заключение мирного договора с Арменией неизбежным. Оба лидера на этой неделе должны встретиться в Москве.

Подробности — в материале «Ъ» «Никол Пашинян направляется к выходу».

Лаура Кеффер