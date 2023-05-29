С Баку на бок

Майский переговорный марафон между Азербайджаном и Арменией, судя по последним заявлениям Баку и Еревана, не сильно сблизил позиции сторон. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что мирный договор не готов, и этим развеял надежды на то, что документ могут подписать в Кишиневе, где он 1 июня снова встретится с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Господин Алиев, в свою очередь, в ультимативной форме требует роспуска органов власти и «вооруженных формирований» Карабаха, угрожая, что в противном случае события будут «развиваться по-другому».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Азербайджана Ильхам Алиев требует от армян Карабаха роспуска местных органов власти, а от Армении — открытия железной дороги из Азербайджана в Нахичевань

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Президент Азербайджана Ильхам Алиев требует от армян Карабаха роспуска местных органов власти, а от Армении — открытия железной дороги из Азербайджана в Нахичевань

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Финалом майского переговорного марафона, который Баку и Ереван начали в начале месяца в Вашингтоне, а затем продолжили в Брюсселе, стала Москва. Здесь 19 мая встречались сначала главы азербайджанского, армянского и российского МИДов. Затем 23 мая в столице РФ собралась трехсторонняя рабочая группа — вице-премьеры Азербайджана, Армении и России Джейхун Байрамов, Мгер Григорян и Алексей Оверчук. Они обсуждали вопросы разблокирования коммуникаций. Наконец, 25 мая состоялся саммит — президент Азербайджана Ильхам Алиев, армянский премьер Никол Пашинян и российский лидер Владимир Путин. Правда, общались они около 20 минут.

По итогам встреч планировалось подписание двух совместных заявлений. Работа над ними шла до последнего момента. Но ничего подписано не было.

«Времени было мало, а противоречий — много»,— отметил в беседе с “Ъ” источник, близкий к переговорам. Возможно, что-то появится в начале июня, после того как трехсторонняя рабочая группа снова соберется в Москве.

На продвижение в переговорах вроде бы должны были указывать сделанные в Москве заявления Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Первый обнадежил, сказав, что есть «серьезные предпосылки нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности». Со своей стороны Никол Пашинян выразил готовность к разблокировке «всех транспортных и экономических связей в регионе и коммуникаций, которые проходят через территорию Армении».

Это вселяло оптимизм. Тем более что посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева 26 мая внезапно заявила о возможности подписания мирного договора между Баку и Ереваном уже 1 июня — на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе.

В молдавской столице, точнее в селе Бульбоака в получасе езды от нее, в этот день соберутся полсотни глав государств и правительств стран, входящих в ЕС и не только, а также руководство Евросоюза. Среди гостей будут Ильхам Алиев и Никол Пашинян — у них запланированы переговоры, в которых примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и глава Европейского совета Шарль Мишель.

Заявление посла Абдуллаевой оперативно опровергли в Ереване. Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сказала агентству ТАСС, что подписание договора в повестку кишиневской встречи не включено. Дальше пошли заявления, которые развеяли остатки оптимизма.

28 мая тональность заявлений Баку резко изменилась.

Во время воскресной поездки в Лачин Ильхам Алиев выступил с угрозами в адрес непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) и Армении.

Господин Алиев заявил, что парламент НКР «должен быть распущен», министры, депутаты и «другие», по его словам, обязаны оставить свои посты, а президент Араик Арутюнян — сдаться азербайджанским властям.

«Всем хорошо известно, что сегодня у нас есть возможность провести любую операцию в том регионе»,— сказал азербайджанский лидер. «Книга "Миацума" (идея о воссоединении Нагорного Карабаха с Арменией.— “Ъ”) закрылась, сепаратизму пришел конец. Грезы о независимости пошли туда же, куда и статус. А статус мы еще во время Второй карабахской войны отправили туда, куда надо»,— добавил Ильхам Алиев.

Заодно он выдвинул требования и к руководству Армении: заявил, что по территории Армении должна быть открыта железная дорога из Азербайджана в Нахичевань и что делимитация границы между странами должна пройти только на условиях Баку.

Угрозы Ильхама Алиева в адрес Степанакерта не должны были стать препятствием для заключения мирного соглашения. Особенно после того, как Никол Пашинян заявил, что Армения признает Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Но вот требования к Еревану по границе становятся серьезной проблемой. Делимитация границ — самый болезненный вопрос на повестке дня.

Без нее нельзя точно сказать, в каких границах страны признают территориальную целостность друг друга. Неопределенность в этом вопросе уже прошлой осенью привела к самому серьезному инциденту с момента окончания войны в 2020 году — в боях на армяно-азербайджанской границе тогда погибли более 200 человек с обеих сторон.

В понедельник, 29 мая, комментарии давал уже Никол Пашинян. Темы Карабаха он не касался, а вот мирный договор прокомментировал. «В Кишиневе 1 июня состоится пятисторонняя встреча премьер-министра Армении, президента Азербайджана, главы Евросовета, президента Франции и канцлера Германии. Что касается вероятности подписания на этой встрече соглашения о мире с Азербайджаном, то должен сказать, что мы пока не получили от Азербайджана комментарии на наши предложения по проекту мирного соглашения»,— сказал Никол Пашинян во время выступления в парламенте (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, это была уже четвертая редакция договора. «На данный момент комментариев (Баку.— “Ъ”) к ней пока не получили. Следовательно, могу сказать, что нет согласованного проекта, который можно было бы подписать»,— сказал премьер-министр Армении.

Он также прокомментировал прозвучавшие накануне заявления Ильхама Алиева, назвав их «непонятными». Азербайджан и международные партнеры, по словам Никола Пашиняна, должны как минимум прояснить, означает ли это отказ от договоренностей, достигнутых ранее. Главе МИДа Арарату Мирзояну глава армянского правительства поручил получить ответ на этот вопрос, чтобы «спланировать наши следующие шаги».

Ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО МИД России Сергей Маркедонов считает, что у наблюдающих за дипломатической игрой Баку и Еревана перед встречей в Москве сформировались завышенные ожидания от переговорного марафона.

«Пашинян продемонстрировал фантастическую уступчивость, хотя она не сегодня появилась. А на выходе получилось, что ничего такого не произошло. Мне кажется, мы переоцениваем готовность к прорывным компромиссам. Уступчивость Пашиняна — не столько от доброй воли, сколько от отсутствия ресурсов: нет внешней и внутренней поддержки, отсюда и уступки. Но это не значит, что армянские элиты и общество готово к уступкам, особенно если это затронет территорию Армении»,— отметил эксперт в беседе с “Ъ”.

То, что позиции сторон где-то сближаются, отмечает Сергей Маркедонов, приводит переговоры к другому набору нюансов, но нюансы остаются: «Проблема Карабаха важная, но не единственная. Другие будут выходить на первый план. Конфликт всеобъемлющий. В условиях Кавказа все всегда опиралось на территорию: чем больше возьмешь, тем безопасней будешь себя чувствовать. Важен каждый кусочек территории».

Что касается Азербайджана, власти которого не скрывают своего раздражения медленным продвижением вперед и отсутствием решений по всем направлениям, то Сергей Маркедонов считает маловероятным, что Баку всерьез настроен на силовые решения, повторяющие формат Второй карабахской войны 2020 года.

«В использовании силового инструментария для продавливания позиции на переговорах ничего нового нет. В Баку чувствуют себя уверенно, с победой (президента Турции Реджепа Тайипа.— “Ъ”) Эрдогана уверенность усиливается. Но вступать в конфронтацию с Западом и Россией Баку все же не хочется»,— полагает эксперт.

Владимир Соловьев