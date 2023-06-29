Госдепартамент США одобрил закупку Польшей интегрированной системы ПВО и ПРО на $15 млрд

Госдепартмент США одобрил возможную продажу Польше интегрированной системы противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) на сумму $15 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США.

Как сообщили в ведомстве, подрядчиками закупки станут компании Raytheon и Lockheed Martin. «Возможная продажа отвечает внешнеполитическим целям и задачам по обеспечению национальной безопасности США, поскольку повышает безопасность союзника по НАТО»,— добавили в пресс-службе.

Также США одобрили возможную продажу Норвегии управляемых бомб малого диаметра GBU-53/B на сумму около $293 млн. Генеральным подрядчиком станет Raytheon.

«Потенциальная продажа повысит возможность Норвегии противостоять текущим и будущим угрозам, поскольку укрепит оперативную готовность, усилит воздушный и оборонный потенциал за счет модернизированного оружия для F-35A»,— сказано в сообщении ведомства.

В феврале 2023 года Госдепартамент США одобрил запрос Польши на закупку HIMARS и ракет для них на сумму $10 млрд. Defense News писал, что Польша должна получить 18 установок. В марте Мариуш Блащак представил планы по размещению установок недалеко от границы с Калининградской областью России. В середине мая начались поставки HIMARS в Польшу.

Подробнее об укреплении ПВО в Европе — в материале «Ъ» «Привыкли руки к ПВО, только как оборонить и от кого».

Олеся Павленко