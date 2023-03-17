Польша разместит РСЗО HIMARS на границе с Калининградской областью

Польша собирается разместить американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS недалеко от границы с Калининградской областью России, сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мариуш Блащак

Фото: Johanna Geron / Reuters Мариуш Блащак

Фото: Johanna Geron / Reuters

«Еще в этом году на вооружение 16-й механизированной дивизии (расположена в городе Ольштын, находящемся недалеко от границы с Калининградской областью.— "Ъ") поступят американские HIMARS. Это дивизион, заказанный в 2019 году»,— отметил глава польского военного ведомства в ходе церемонии принятия присяги военнослужащими, уточнив, что подобные РСЗО США поставляют Украине после начала военного конфликта между Москвой и Киевом.

По словам господина Блащака, Конгресс США уже одобрил поставку Польше еще 500 реактивных систем залпового огня HIMARS.

Ранее Госдеп США одобрил потенциальную продажу Польше 800 ракет AGM-114R2 Hellfire и сопутствующего оборудования за $150 млн.

По данным польского правительства, в 2023 году на модернизацию и оборону власти выделят 3% ВВП. В частности, Польша заинтересована в поставках американского вооружения и танков из Южной Кореи.

Александр Кислов