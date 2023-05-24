Польша получила еще две установки HIMARS из США

В Польшу прибыли еще две новые установки ракетного комплекса HIMARS из США. Об этом сообщил министр национальной обороны и вице-премьер правительства страны Мариуш Блащак.

«Еще две пусковые установки M142 HIMARS и другие элементы системы PATRIOT/IBCS были доставлены в Польшу. Эти поставки осуществляются в рамках программ Homar и Wisa, которые направлены на значительное усиление польской реактивной артиллерии и ПВО»,— написал господин Блащак в Twitter.

Госдепартамент США одобрил запрос Польши на покупку HIMARS и ракет для них в феврале 2023 года. Размер сделки составит $10 млрд. По данным Defense News, Польша получит 18 установок HIMARS. В марте Мариуш Блащак представил планы по размещению установок недалеко от границы с Калининградской областью России. В середине мая начались поставки установок в Польшу.

Олеся Павленко