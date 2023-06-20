Привыкли руки к ПВО, только как оборонить и от кого

Министры обороны двух десятков европейских стран встретились вчера «на полях» авиасалона в Ле-Бурже во Франции, чтобы обсудить будущее противовоздушной обороны (ПВО) Европы. Мероприятие прошло по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона, ратующего за создание системы ПВО, основанной на европейских ракетных комплексах. Этим подход Парижа отличается от запущенной властями ФРГ в прошлом году программы «Европейский небесный щит», предусматривающей закупки вооружений, в том числе у США и Израиля. Цена вопроса высока: мировые расходы на вооружения сейчас бьют рекорды, прежде всего, за счет роста трат европейских стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

В понедельник во французском Ле-Бурже после четырехлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, вновь открылся знаменитый авиасалон. На его «полях» состоялась однодневная конференция по проблематике противовоздушной обороны, участие в которой приняли около 20 министров обороны стран Европы и еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка, француз Тьерри Бретон. Неевропейские страны—члены НАТО — США, Канада и Турция — тоже получили приглашение на мероприятие, но только на уровне их постпредов при Североатлантическом альянсе. Таким образом, организаторы встречи сразу обозначили ее задачу: обсуждение будущей системы ПВО Европы в кругу европейцев.

В опубликованной вчера колонке в газете Le Figaro министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил о важности выработки Европой автономной стратегии защиты своего воздушного пространства. «Война на Украине, начавшаяся 24 февраля 2022 года, преподнесла нам много уроков с точки зрения воздушных угроз»,— отметил он, уточнив: речь идет, в частности, о массированном использовании в ходе боевых действий крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов. По словам Себастьена Лекорню, «необходимо коллективно обозначить потребности Европы в укреплении наступательных и оборонительных вооружений — такие как "удары на глубину" с целью уничтожить обычные вооружения, используемые для авиаударов на европейские территории». Удовлетворяться эти потребности, как следует из статьи министра, должны, прежде всего, за счет мощностей самой Европы.

Этим французский подход отличается от немецкого, воплотившегося в запущенной канцлером Олафом Шольцем в октябре прошлого года инициативе «Европейский небесный щит». Европейским в ней пока является только один компонент: системы ПВО IRIS-T немецкого концерна Diehl Defence. Помимо нее же для создания эшелонированной системы ПВО предполагается закупать американские (Patriot) и израильские (Arrow 3) ракетные комплексы.

Власти ФРГ полагают, что интеграция лучших из уже существующих систем ПВО позволит максимально быстро решить проблему защиты воздушного пространства Европы. Делать ставку исключительно на европейских производителей они не считают возможным по ряду причин, тем более что большинство стран Европы входят в НАТО, а значит, укрепление сотрудничества с США пойдет альянсу на пользу.

На минувшей неделе издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что США в последнее время все активнее убеждают европейцев закупать именно их вооружения. «Саммит за саммитом НАТО европейские лидеры получают четкое публичное послание из Вашингтона: увеличивайте расходы на оборону. В частном порядке до них доводят еще одно послание, которое столь же ясно,— убедитесь, что большая часть этих дополнительных расходов идет на американское оружие»,— говорится в статье.

Но некоторые европейские лидеры, как сказано в публикации, «сопротивляются». Активнее всего — Эмманюэль Макрон, вот уже несколько лет продвигающий концепцию «стратегической автономии Европы». «Мы должны создать подлинно европейскую оборонную технологическую и промышленную базу во всех заинтересованных странах и развернуть полностью суверенное оборудование на европейском уровне»,— заявил президент Франции в мае на конференции GLOBSEC в Братиславе.

Речь идет о больших суммах. Как уже ранее писал “Ъ”, в 2022 году мировые расходы на военные нужды установили новый рекорд, достигнув отметки $2,224 трлн (см. “Ъ” от 25 апреля). Эту цифру привел авторитетный Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI). Наиболее резкий рост обеспечил как раз европейский континент, особенно страны Восточной и Центральной Европы, нарастившие оборонные расходы до рекордных значений со времен окончания холодной войны. Больше всего военный бюджет среди стран ЕС увеличили Финляндия (36%), Литва (27%), Швеция (12%) и Польша (11%). Около половины этих средств европейские страны тратят на закупку американских вооружений.

Немецкий проект по созданию «Европейского небесного щита» поддержали 16 стран — Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Чехия, Швеция, Эстония. Франция инициативу не поддержала. Французские официальные лица и эксперты недоумевали, в том числе почему Берлин предпочел американскую систему Patriot схожему по характеристикам комплексу SAMP-T производства Франции и Италии.

Между тем министры обороны ряда вышеперечисленных стран, согласившихся принять участие в «Европейском небесном щите», приехали вчера и на конференцию в Ле-Бурже. Венгрия, Бельгия, Кипр, Франция и Эстония объявили там о совместной закупке французских ракетно-зенитных комплексов Mistral.

Участие в конференции неожиданно принял и министр обороны ФРГ Борис Писториус. Еще буквально накануне считалось, что Германию на мероприятии представит статс-секретарь Минобороны по вопросам вооружений Бенедикт Циммер. Но в итоге в Берлине передумали и, чтобы не обижать Париж, послали более высокопоставленного участника.

Елена Черненко