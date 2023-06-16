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Коммерсантъ FM
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Президент ЮАР назвал 10 пунктов мирного плана по конфликту на Украине

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал 10 основных составляющих мирного плана африканских стран.

Десять составляющих урегулирования конфликта. Составлено по цитатам Сирила Рамафосы из украинских СМИ:

  • конфликт должен быть урегулирован мирным путем;
  • переговоры о мире должны начаться как можно скорее;
  • необходима деэскалация с обеих сторон;
  • должна быть обеспечена суверенность государств и народов в соответствии с уставом ООН;
  • необходимы гарантии безопасности для всех стран;
  • должно быть обеспечено движение зерновых и удобрений обеих стран;
  • нужно обеспечить гуманитарную поддержку пострадавшим;
  • должен быть урегулирован вопрос обмена пленными и возвращения детей;
  • должно быть обеспечено «послевоенное восстановление»;
  • более тесное взаимодействие со странами Африки.

Сегодня, 16 июня, делегация семи африканских стран представила мирный план Владимиру Зеленскому на переговорах в Киеве. По итогам переговоров с представителями африканских стран господин Зеленский в очередной раз подчеркнул, что мирные переговоры возможны только после того, как Россия выведет войска.

В состав делегации помимо господина Рамафосы вошли президенты Союза Коморских Островов Азали Ассумани, Сенегала Маки Салл и Замбии Хакаинде Хичилема, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, а также специальные представители президентов Конго Флоран Нтсиба и Уганды Рухакана Ругунда. Вчера африканская миссия посетила Польшу. Завтра делегация встретится с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Reuters со ссылкой на черновой план африканских стран сообщает, что миссия может, в частности, предложить отвести российские войска с украинских территорий для ускорения переговоров.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

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