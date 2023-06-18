Разговоры о переговорах

Незападные страны продолжают попытки нащупать возможности для мирного урегулирования конфликта на Украине. Побывавшие в Киеве и Санкт-Петербурге африканские лидеры во главе с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, несмотря на завершение своей миссии без прорывов, не намерены сворачивать усилия. И более того, уверены, что в перспективе смогут внести решающий вклад в дело мира. Но и Запад не списывает мирное урегулирование со счетов. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил возвращение к переговорному процессу после завершения украинского контрнаступления. Еврокомиссар по военной промышленности Тьерри Бретон предположил, что боевые действия продолжатся еще «несколько месяцев», а президент Чехии Петр Павел не исключил, что мирные переговоры начнутся уже к концу этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: глава МИД РФ Сергей Лавров, Владимир Путин и помощник президента РФ Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Слева направо: глава МИД РФ Сергей Лавров, Владимир Путин и помощник президента РФ Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В последние месяцы в мире обозначились два подхода к завершению конфликта на Украине. Незападные страны, в первую очередь Китай и государства Африки, призывают Москву и Киев как можно скорее прекратить огонь и начать переговоры. Запад же считает, что сейчас диалог невозможен, и сосредотачивает усилия на помощи ВСУ в начавшемся контрнаступлении. Неудивительно, что такой подход в глазах остального мира выставляет союзников Киева сторонниками продолжения боевых действий. О неизбежности такого восприятия западные СМИ предупреждали еще в конце апреля, когда председатель КНР Си Цзиньпин решил активно вовлечься в урегулирование и отправил в Европу, на Украину и в Россию своего посланника Ли Хуэя искать политическое решение конфликта. Коллективную позицию Запада попытался прояснить генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В опубликованном в воскресенье интервью газете Welt am Sonntag, господин Столтенберг заверил, что Запад не выступает против мирного урегулирования и вовсе не исключает переговоров. «Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но чтобы мир был долгосрочным, он должен быть справедливым»,— сказал генсек НАТО. Заморозка конфликта или заключение «сделки, условия которой будет диктовать Россия», по его мнению, неприемлемы, а условия, которые выставляет Украина, напротив, справедливы. Поэтому, уверен Йенс Столтенберг, все будет зависеть от успехов контрнаступления.

«Чем больше оккупированных территорий сможет освободить Украина, тем лучше будут ее карты за столом переговоров для достижения справедливого и длительного мира»,— заключил политик.

Президент Чехии, генерал в отставке и экс-председатель Военного комитета НАТО Петр Павел в воскресенье также связал вероятность переговоров с успехом или провалом контрнаступления. По его словам, у Украины есть только один шанс на наступление в 2023 году, поскольку подготовить второе, оказавшее бы решающее влияние на исход конфликта, уже не получится. Политик отметил, что по итогам нынешнего года либо начнутся мирные переговоры, либо произойдет заморозка боевых действий, и тогда только в 2024-м Киев сможет предпринять вторую попытку решить поставленные цели военным путем.

Косвенным подтверждением того, что Запад намерен оценить перспективы мирного урегулирования после завершения украинского контрнаступления, стало и заявление еврокомиссара по вопросам внутренней политики и военной промышленности Тьерри Бретона. «Мы собираемся активизировать наши усилия по поставкам оружия и боеприпасов. Это война высокой интенсивности, в которой они (поставки.— “Ъ”) играют решающую роль»,— отметил господин Бретон, напомнив об обещании ЕС отправить Украине 1 млн боеприпасов в течение ближайших 12 месяцев.

И хотя еврокомиссар про переговоры не обмолвился, одна его фраза выдала горизонт планирования союзников Киева. «Мы готовимся к тому, что война продлится еще несколько месяцев или даже дольше»,— сказал Тьерри Бретон.

Примечательно, что все эти заявления прозвучали сразу после возвращения из Киева и Санкт-Петербурга миротворческой миссии стран Африки, в которую входили президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала и ЮАР, а также премьер-министр Египта и спецпредставители президентов Республики Конго и Уганды. Несмотря на то что переговоры с российскими и украинскими властями завершились без прорывов, африканские лидеры настроены оптимистично и намерены продвигать свою инициативу дальше.

Общую позицию африканской делегации обрисовал ее неформальный лидер президент ЮАР Сирил Рамафоса. По его словам, миротворческая миссия оказала «впечатляющее воздействие» на приближение к урегулированию конфликта, а в июле на саммите Россия—Африка обсуждение сценариев прекращения боевых действий продолжится. Все это время африканцы намерены поддерживать контакт и с Киевом. «Африканская мирная инициатива была эффективной, и ее конечный успех будет зависеть от достижения цели, которая заключается в прекращении войны»,— заявил господин Рамафоса. Президент ЮАР уверен, что в пользу потенциала усилий этих шести стран говорит и тот факт, что их переговорная делегация — «единственная, состоящая из настоящих лидеров».

С одной стороны, оценка африканцами собственной работы может показаться завышенной. Как-никак в Киеве заявили, что приветствуют любые мирные инициативы, но готовы работать только по «формуле мира» Владимира Зеленского, а поскольку африканский план урегулирования не совпадает с видением президента Украины, то и в основу чего бы то ни было он не ляжет. В России президент Владимир Путин заверил гостей из Африки, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, но дал понять, что возможны они теперь только на российских условиях.

С другой стороны, африканский план, тезисно обнародованный Сирилом Рамафосой, но еще не сформулированный на бумаге, на данный момент получился самым четким из всех предложенных третьими сторонами ранее.

И африканцы намерены добиваться реализации своей мирной инициативы.

Впрочем, до завершения украинского контрнаступления — независимо от его результата — переговоры и правда вряд ли возможны. Тем более что уже и Владимир Путин, похоже, ставит развитие конфликта в зависимость от контрнаступления ВСУ. «Вообще, все будет зависеть от потенциала, который сложится на момент окончания этого так называемого контрнаступления... Мы будем смотреть из того, какова будет ситуация. И исходя из вот этого предпринимать дальнейшие шаги»,— заявил на днях президент РФ. По его словам, у России есть планы разного характера, которые будут реализованы в зависимости от сложившейся ситуации.

Алексей Забродин