Украина хочет получить поддержку мирного плана Зеленского странами Африки

На этой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправился в турне по африканским странам. По словам господина Кулебы, так Украина хочет получить поддержку мирного плана президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию военного конфликта с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Дмитрий Кулеба, говоря о своей поездке в Марокко в рамках африканского турне, заявил, что перед ним стоят три ключевые задачи. «Первое: привлечь как можно больше африканских стран к воплощению "формулы мира" президента Владимира Зеленского»,— заявил он. Вторая задача — заручиться поддержкой бесперебойного экспорта украинского зерна по Черному морю в рамках зерновой сделки, третья — провести переговоры с африканскими лидерами и бизнесом.

По данным опрошенных Reuters экспертов, срочность африканского турне Дмитрия Кулебы связана с тем, что страны Африки в скором времени могут предложить свой мирный план по урегулированию российско-украинского военного конфликта. 16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский договорились встретиться с группой африканских лидеров для обсуждения потенциального мирного плана конфликта.

Выступая на саммите G7 в Хиросиме, Владимир Зеленский предложил провести в июле глобальный мирный саммит для продвижения своей мирной формулы. Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен заявил, что Копенгаген будет готов принять этот саммит. Однако он отмечал, что «необходимо вызвать интерес и участие таких стран, как Индия, Бразилия и Китай».

Россия укрепляет сотрудничество с Китаем, Индией и странами Латинской Америки согласно новой концепции внешней политики, принятой 31 марта Владимиром Путиным. В июле в Санкт-Петербурге должен пройти саммит Россия—Африка. Министр иностранных дел Москвы Сергей Лавров был в странах Африки в прошлом году и как минимум дважды в этом году.

Китай, с которым Россия поддерживает тесное сотрудничество, предложил свой план по мирному урегулированию 24 февраля этого года. Он состоит из 12 пунктов, среди них: прекратить огонь, начать мирные переговоры, прекратить односторонние ограничения, обеспечить стабильность цепочек мировых поставок. Владимир Зеленский не поддержал этот план, поскольку он предусматривает территориальные уступки Украиной.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина