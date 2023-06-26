Они в этом не Копенгаген

В Копенгагене прошла встреча представителей США, ЕС и Украины с их коллегами из стран так называемого глобального Юга. Неформальные консультации советников по национальной безопасности и внешней политике, инициированные Киевом, стали еще одной попыткой Запада перетянуть на свою сторону незападный мир, настаивающий на решении украинского кризиса за столом переговоров. В условиях, когда исход военного противостояния становится все более неопределенным, Украина и ее западные союзники вынуждены активизировать диалог с не участвующими в войне санкций партнерами России, пытаясь добиться от них поддержки «мирного плана» Киева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советник офиса президента Украины Зеленского Андрей Ермак

Фото: Efrem Lukatsky / AP Советник офиса президента Украины Зеленского Андрей Ермак

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Прошедшая в минувшие выходные в Копенгагене неформальная встреча высокопоставленных представителей ведущих западных держав и их партнеров из государств глобального Юга стала их коллективным мозговым штурмом, посвященным украинскому кризису. Подготовка встречи и сами консультации, инициированные Киевом, проходили в закрытом режиме, в связи с чем участники воздерживались от комментариев. Не был обнародован даже их полный состав.

Так, одной из интриг консультаций в Копенгагене стал вопрос, участвовал ли в них Китай. Как сообщил немецкий канал ARD, китайский представитель был на встрече в датской столице, однако никаких официальных подтверждений этому так и не появилось.

«Встреча в Копенгагене созвана Украиной. Она будет открыта Индии, Бразилии и даже Китаю. Идея — начать работу по урегулированию за пределами формата "семерки". Индия и Бразилия, кажется, подтвердили. Мы надеемся, что и Китай присоединится»,— сообщил журналистам накануне консультаций в Копенгагене неназванный представитель ЕС.

О своих ожиданиях от консультаций в датской столице говорили и Вашингтоне. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопрос о темах встречи и участии в ней помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, назвал главной задачей расширение круга государств, которые могли бы войти в группу поддержки Киева.

«Джейк, как и все мы в команде по национальной безопасности, тесно работает с украинцами почти каждый день, обсуждает с ними различные вопросы, будь то помощь в сфере безопасности или идея справедливого мира и лежащие в ее основе принципы. Эти дискуссии продолжаются и будут продолжаться, не только с украинцами, но и с нашими союзниками и партнерами»,— пояснил Джон Кирби.

Помимо Джейка Салливана среди американских участников мировые СМИ называли замгоссекретаря США по политическим вопросам Викторию Нуланд.

В свою очередь, агентство Bloomberg назвало главной задачей консультаций попытку повлиять на страны глобального Юга, которые до сих пор «по большей части нейтрально» относились к конфликту на Украине и не поддержали санкции против России. «Одна из основных целей — обсуждение формулы мира Владимира Зеленского и стремление провести глобальный саммит по этим предложениям»,— говорится в сообщении Bloomberg. По словам собеседников агентства, прозвучавшая ранее идея глобального саммита по украинскому мирному плану пока не может быть реализована, поскольку значительная часть незападного мира не готова в нем участвовать. А газета The Financial Times цитирует слова европейского дипломата о том, что «остальная часть мира» не убеждена в правоте действий Запада по оказанию военной помощи Украине и что это «ужасная вещь, которую приходится признавать».

Между тем, пообщавшись с участниками консультаций в Копенгагене, представлявший на них Украину советник офиса президента Зеленского Андрей Ермак сообщил о наметившихся, по его мнению, подвижках в продвижении плана Киева.

«Важная встреча советников в Копенгагене. Мною были озвучены площадки, которые могли бы стать возможным местом проведения глобального саммита мира. Первой я предложил Украину как наиболее желанный для нас вариант. Кстати, многие страны уже выразили готовность провести у себя этот саммит, включая такие международные площадки, как Генеральная ассамблея ООН»,— написал Андрей Ермак в своем Telegram-канале. По его словам, во встрече приняли участие советники по национальной безопасности и политические советники из Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Украины, Франции и Японии (о Китае он не упомянул).

Более подробное сообщение по итогам встречи в Копенгагене и контактов Андрея Ермака появилось на сайте президента Владимира Зеленского. Как следует из сообщения, собеседниками Андрея Ермака в датской столице были советники по национальной безопасности и внешней политике лидеров Индии, ЮАР, Турции, Японии и структур ЕС.

Во время встречи с секретарем Совета национальной безопасности Японии Такэо Акибой глава офиса президента Зеленского отметил усилия Токио в рамках председательства в Группе семи (G7) по мобилизации международной поддержки Украины. Японская сторона подтвердила передачу Украине 20 автомобилей для разминирования, а также другой нелетальной помощи в рамках гуманитарных инициатив. Стороны также коснулись вопроса гарантий безопасности для Украины.

Во время встречи с замглавы МИД Индии Санджаем Вермой руководитель офиса президента Зеленского заявил, что Украина заинтересована «открыть новую страницу отношений» с Индией как с влиятельным государством и страной-председателем G20. В целом Андрей Ермак отметил важность участия стран глобального Юга в обсуждения инициатив Киева по урегулированию конфликта.

Главными темами переговоров с советником президента ЮАР по национальной обороне Сиднеем Муфамади были подготовка к саммиту Украина—Африка, а также вопрос о будущем зернового соглашения. На встрече со старшим советником президента Турции Акифом Чагатаем Кылычем были рассмотрены украинские предложения по урегулированию конфликта, зерновая сделка и подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе.

В то время как Украина и ее западные союзники активизируют диалог с не участвующими в войне санкций партнерами России, пытаясь добиться от них поддержки мирного плана Киева, Москва этот план категорически отвергает. Агентство «РИА Новости» цитирует неназванный российский источник, по словам которого, так называемый глобальный саммит мира, который пытается созвать президент Зеленский, имеет так же мало общего с мирным урегулированием, как и его «формула мира», а все, кто согласится участвовать в нем, в глазах Москвы автоматически выступят сторонниками продолжения вооруженного противостояния на Украине.

Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло пока нет и приоритетом России остается достижение целей спецоперации, которое на данный момент возможно только военным путем.

Сергей Строкань