Илья Сачков собрался объясниться

В Мосгорсуде прошли предварительные слушания по уголовному делу Ильи Сачкова — основателя компании Group-IB, обвиняемого в госизмене (ст. 275 УК). Ходатайство защиты о возвращении материалов расследования в Генпрокуратуру было отклонено, а подсудимому на полгода продлен арест. В первый же день слушаний по существу господин Сачков собирается развернуто прокомментировать предъявленное ему обвинение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель и генеральный директор Group-IB Илья Сачков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Основатель и генеральный директор Group-IB Илья Сачков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Судья Александр Рыбак, прославившийся вынесением частного определения в адрес главы СКР Александра Бастрыкина, отклонил ходатайство защиты Ильи Сачкова, в котором она требовала из-за процессуальных нарушений вернуть его уголовное дело первому заместителю генпрокурора Анатолию Разинкину, утверждавшему обвинение. В ходатайстве, в частности, говорилось о том, что обвинение в госизмене, предъявленное основателю Group-IB (занимается расследованием и предотвращением компьютерных преступлений), главным образом построено на показаниях заинтересованного лица — экс-начальника 2-го управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова, отбывающего срок в 22 года за госизмену.

Ранее предприниматель сам выступал свидетелем обвинения по делу экс-полковника, который был признан виновным в раскрытии ФБР за $10 млн способов и методов ведения оперативно-разыскной деятельности.

Впоследствии осужденный Михайлов вспомнил, как десять лет назад передал некие секретные документы господину Сачкову, а тот вывез их за границу с целью передачи иностранным разведкам.

При этом новое дело в отношении господина Михайлова в следственном управлении ФСБ возбуждать не стали, решив, что он не был осведомлен о предполагаемых преступных планах господина Сачкова. Сам бизнесмен вину категорически отрицает. А свое отношение к обвинению в целом развернуто планирует высказать 6 июля, когда уже тройка судей во главе с Рыбаком начнет слушания по существу. Бизнесмен надеется, что его позиция станет публичной. Оснований держать ее в секрете, полагает адвокат Руслан Коблев, формально нет, так как само обвинительное заключение по шпионскому делу не является секретным. После этого суд начнет допрашивать свидетелей сторон. У защиты, как отметил “Ъ” адвокат Коблев, с ними возникли определенные проблемы.

Следователь ФСБ «забыл» внести соответствующий список в дело, а суд теперь не будет их вызывать повестками, предоставив адвокатам самим организовать данный процесс, что достаточно хлопотно.

Отказав защите, судья Рыбак удовлетворил просьбу гособвинителя Миланы Дигаевой, известной по громким делам в отношении экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и американского шпиона Пола Уилана, о продлении подсудимому Сачкову ареста на полгода. За это время по делу, в котором с десяток томов и один предполагаемый преступный эпизод, суды могут не только вынести приговор, но и рассмотреть апелляции на него сторон.

Николай Сергеев