Кипру прибавили рейсы

Продажи туров на Кипр выросли на фоне запуска новых рейсов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. С конца апреля появились путевки, в которые включен рейс с пересадкой в Кувейте. У некоторых операторов 80% путевок на июнь с таким вариантом перелета уже проданы. Добраться на Кипр в рамках пакетных предложений можно также через Ереван, Дубай и Каир. Предварительно одобренные электронные визы Кипр не выдает россиянам уже год. Национальную визу оформляют около пяти дней, цена — €80.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

К лету глубина бронирований выросла почти до месяца, говорит вице-президент по вопросам выездного туризма Ассоциации операторов России, гендиректор туроператор Space Travel Артур Мурадян:

«Операторы предлагают перелеты через Кувейт авиакомпанией Jazeera Airways. Многие игроки рынка взяли на них блочные места, это позволяет сдать багаж и получить его уже в Ларнаке. Такая поездка занимает около 13-14 часов. Второй вариант — стыковка в Ереване. Она популярна, доступна. Третий вариант — через Ближний Восток. Их авиакомпании предпочитают бизнесмены из-за хорошего сервиса. Там цена может достигать и 200 тыс. руб. за билеты. При этом сами туры на Кипр на двоих на 10 дней сейчас стоят от 85 тыс., руб. а реально обойдутся в 150-200 тыс.

Кипр стал для нас теперь полностью визовой страной, но правила там лояльнее, чем те, которые предъявляют другие шенгенские страны. Это национальная виза, но на Кипр мы рекомендуем туристам планировать поездку как минимум за три недели. Вариант купить сегодня, улететь послезавтра при отсутствии визы практически нереализуем.

Отказов по визам мы не наблюдаем, но говорить о том, что существенный объем удастся перевезти вот этой транзитной перевозкой, не приходится. Турпоток сейчас будет исчисляться десятками тысяч туристов, тогда как он исчислялся в миллионах.

Спросом пользуются именно дорогие гостиницы, потому что, уж если платить за дорогие билеты, то на более длительный срок, от этого и поездки на 10-14 дней могут себе позволить только состоятельные россияне.

Двухзвездные или трехзвездные гостиницы несильно будут отличаться на Кипре, в Турции или в Египте — превалировать уже будет фактор цены. Но по Кипру очень важный момент, что сам объем путешествующих из России граждан довольно большой. Очень многие там живут, работают, перевели часть бизнеса туда, и официальная кипрская статистика, думаю, покажет большее количество россиян, которые посетили остров. Но не все они, даже, наверное, не в большинстве являются именно классическими туристами».

В апреле туроператоры также сообщали о восстановлении спроса на отдых в Италии и Греции. Туда сейчас можно добраться, например, через Ереван или Стамбул. Как отмечали игроки рынка, россияне стали чаще покупать средние по цене туры в Италию и Грецию.

Тем не менее о резком росте продаж путевок в эти страны Евросоюза речи не идет, отмечает директор по продвижению группы компаний «Слетать.ру» Елизавета Тимошенко:

«Интерес к летнему отдыху в Европе изменился только в отношении Кипра. Спрос вырос практически вдвое, если сравнивать с летом 2022-го. В общей структуре продаж доля остается несущественной. Кипр — это более ассортиментное направление. В целом все европейские страны из традиционных пляжных направлений превращаются в ассортиментные, то есть туда летят преимущественно те клиенты, которые планируют поездку в определенную страну.

Самый высокий средний чек из кипрских курортов демонстрирует Протарас, — это 250 тыс. руб., на втором месте — Айя-Напа — 190 тыс. руб. Это молодежный тусовочный курорт. А в целом путешествия на Кипр в этом летнем сезоне обходятся в 170 тыс. руб.

Туры в Грецию, Испанию, Италию пользуются еще меньшей популярностью, и там уже действительно единичные заявки. Но если мы будем сравнивать объем продаж, он сопоставим с уровнем 2022-го. Кипр хотя бы немного подрос. Греция — вторая после Кипра среди европейских направлений. Рейсы туда летают со стыковками, особенно популярны через Стамбул. Основной спрос приходится на север — на полуостров Халкидики. Традиционно популярны Крит и Родос. Существенного роста турпотока на европейские направления, и даже на лидирующий среди них Кипр, в компании не ожидают».

В 2022 году, по данным АТОР, Испания стала лидером по выдаче шенгенских виз россиянам. Лояльная визовая политика местных консульств подстегнула продажи путевок: некоторые операторы в мае сообщали, что спрос на это направление вырос на треть год к году. Частично профильная организация объясняет это эффектом крайне низкой базы.

Елизавета Скобцова