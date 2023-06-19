Туристы выбирают европейские каникулы

Россияне бронируют путешествия в Европу. Как рассказали “Ъ FM” игроки рынка, спрос на туры в страны ЕС за год вырос вдвое, несмотря на отсутствие прямых перелетов. В топе популярных в этот сезон традиционно оказались Испания, Италия, Греция и Франция. Сколько стоит путешествие в Европу этим летом? Расскажет Дарья Фоменко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Основной проблемой туристов собеседники “Ъ FM” называют перелеты. Отсутствие прямого сообщения в первую очередь заметно сказывается на стоимости. Например, перелет в Барселону туда-обратно, по данным «Яндекс Путешествий», сейчас в среднем обходится в 90 тыс. руб. Это, кстати, на треть больше чем годом ранее. Вместе с тем такие рейсы еще и занимают больше времени. И зачастую на дорогу придется потратить чуть ли не целый день, делится опытом собеседница “Ъ FM” Анна:

«Мы летели через Турцию. Первый перелет занял где-то четыре часа, потом пересадка и еще три с половиной часа. Поездки возможно добавлять по одному дню на дорогу. В мае на одного человека в одну сторону билет выходил около 35 тыс. руб. Если сравнивать с поездками до начала военных действий, то, конечно же, все стало сложнее».

Стоимость проживания в отелях, как отмечают игроки рынка, осталась прежней почти везде. Например, сутки в Париже в номере категории «три звезды» обойдется в порядка 16 тыс. руб. В Риме или Милане — около 10 тыс. руб. Такие данные приводит сервис OneTwoTrip. А вот число желающих поехать в Италию или Францию за год выросло вдвое, отмечает вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян:

«Ничего важнее Италии для российского рынка в ближайшее время не будет. Сейчас мы отправляем туда примерно 3 тыс. человек в неделю. Конечно, это меньше, чем до пандемии, когда улетало 100 тыс. туристов в неделю. Поток упал примерно в 30 раз. На втором месте, безусловно, Греция. Дальше идет Кипр, Испания, Франция, Португалия. Спрос вырос в первую очередь потому, что у граждан стало больше возможностей. Спрос вырос примерно в два раза».

Большим спросом пользуются также путешествия на Кипр. Это, как отмечают игроки рынка, одно из самых доступных европейских направлений. Сколько стоит отдых на Кипре, рассказала директор по продвижению группы компаний «Слетать.ру» Елизавета Тимошенко:

«В Протарасе самый высокий средний чек по Кипру. Он составляет 250 тыс. руб. На втором месте по средней стоимости тура находится Айя Напа, где чек составляет примерно 190 тыс. руб. В целом же путешествие на остров этим летом обходится в 170 тыс. руб.».

Еще одна трудность — получение визы. Число консульств, работающих в России, после начала военных действий резко сократилось. И продолжающие оформлять шенген страны не всегда справляются с потоком желающих, рассказала визовый эксперт Марина Широкова:

«Больше всего запросов поступает на три страны — это Испания, Италия, Франция. Чуть меньше — на Грецию. Через консульство Италии срок оформления визы в среднем месяц. Последнее время участились случаи, когда они задерживают документы к вылету. Условно, люди летят 10 июня, а виза выходит 15 июня. Получается, что никто никуда не полетел, а консульство выдало паспорта с визами. Это встречается также в последнее время и в испанском представительстве, которое считалось самым стабильным. 30% заявителей сталкиваются с тем, что они не получают паспорта к вылету».

В то же время процент отказа в выдаче виз остается на допандемическом уровне. И хотя ожидание зачастую требует больше времени, а сам процесс иногда похож на лотерею, получить шенген и улететь все еще можно.

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