Президент Литвы прибыл в Киев

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Киев с необъявленным визитом, сообщает его пресс-служба. Он намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудят, в частности, предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе, переговоры Украины о членстве в Евросоюзе, а также предоставление ей помощи.

Вчера, 27 июня, Литва заключила соглашение о покупке у норвежской компании Kongsberg двух модернизированных пусковых систем NASAMS и их последующей поставке Украине. Господин Науседа говорил, что Киев получит их «в самое ближайшее время».

В июне Литва вместе Великобританией, Данией, Исландией, Нидерландами, Норвегией и Швецией договорились закупить для Украины ПВО на сумму €107,5 млн.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер