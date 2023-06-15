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Коммерсантъ FM
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Семь стран Европы закупят для Украины ПВО на сумму в €107,5 млн

Литва, Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция и Исландия закупят средства противовоздушной обороны (ПВО) для Украины на сумму в €107,5 млн. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Литвы.

Новые системы ПВО позволят Украине укрепить защиту критически важной инфраструктуры, гражданских лиц и военнослужащих, сказал глава ведомства Арвидас Анушаускас. В пресс-службе добавили, что Литва внесет на эти цели €6 млн.

Новый пакет помощи запустит второй раунд закупок оружия через Международный фонд помощи Украине (IFU). На первом этапе будут закуплены разведывательные и боевые дроны. Украина получит их летом, добавили в минобороны. Всего на закупку вооружения в рамках второго раунда эти семь стран направили в фонд €608 млн. Ожидается, что на эти средства оружие будет закуплено пять раз.

Олеся Павленко

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