Что происходит после ввода войск России на Украину. День 490-й

ГК «Ростех» консолидирует артиллерийские заводы для увеличения производства. Министр обороны Украины Резников заявляет, что главные события контрнаступления еще впереди. Генсек НАТО Столтенберг считает, что пока рано говорить о последствиях передислокации частей ЧВК «Вагнер» в Белоруссию. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:06. Объем поставок российского газа в Европу через Украину составит в среду 41,7 млн куб. м — «Газпром».

9:47. Новосибирский горсовет лишил полномочий в связи с утратой доверия депутатов Хельгу Пирогову и Сергея Бойко. Официальной причиной стало непредставление депутатами деклараций о доходах, сообщил глава постоянной комиссии совета по местному самоуправлению Атякшев. Известно, что в прошлом году в отношении Хельги Пироговой было возбуждено уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ («Распространение заведомо ложной информации о ВС РФ»), она объявлена в розыск. Сергей Бойко в марте этого года признан иностранным агентом.

9:34. Литва приобрела две пусковые установки систем ПВО NASAMS и передаст их Украине — литовский президент Гитанас Науседа.

9:31. Президент Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам, отметив самоотверженность, отвагу и мужество бойцов-мусульман в ходе спецоперации — телеграмма на сайте Кремля.

8:57. Наблюдательный совет госкорпорации «Ростех» утвердил решение о передаче нескольких предприятий по разработке и производству артиллерийского вооружения концерна «Уралвагонзавод» под управление концерна «Техмаш» для наращивания выпуска продукции — пресс-служба «Ростеха».

8:54. Число погибших в Краматорске увеличилось до восьми — AFP.

8:50. Министр обороны Украины Резников, комментируя ход контрнаступления, заявил, что главные события еще впереди — The Financial Times.

8:42. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и главный советник президента Турции Акиф Кылыч обсудили продление зерновой сделки — Белый дом. Срок действия сделки истекает 18 июля.

8:40. Генсек НАТО Столтенберг: пока рано оценивать последствия перемещения частей группы «Вагнер» в Белоруссию для североатлантического альянса.

8:26. Четыре человека погибли и 47 ранены в результате обстрела Краматорска российскими силами —госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.