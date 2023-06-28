Глава Минобороны Украины — о контрнаступлении: главное событие еще впереди

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что «скромные успехи» наступления Киева не являются «главным событием». Он сказал, что пока не были задействованы основные резервы солдат, в том числе те, кто недавно прошел обучение в западных странах.

«Когда это (главное событие контрнаступления.— "Ъ") произойдет, вы все это увидите. Все всё увидят»,— сказал господин Резников в интервью Financial Times. Какие-либо подробности он не привел.

9 июня президент России Владимир Путин заявил, что наступление Украины уже началось, но украинские военные не имели успеха. Украинский президент Владимир Зеленский сказал, что военные Украины в ходе контрнаступления встречают очень серьезное сопротивление, но охарактеризовал ситуацию как «в целом позитивную». В Минобороны Украины призывали не измерять наступление «пройденными километрами».

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Тихо едут, где-то будут».

Лаура Кеффер