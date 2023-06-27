«Ресурс» перехватывает «Белую птицу»

Структуры одного из крупнейших российских производителей птицы — группы агропредприятий (ГАП) «Ресурс» Виктора Наурузова — после полутора лет подготовки и разбирательств оформили контроль над шестью юрлицами белгородского кластера обанкротившегося холдинга «Белая птица». В пяти случаях структуры «Ресурса» в рамках замещения активов выкупили акции новых акционерных обществ, потратив на это 4,5 млрд руб. (но при этом являясь основным кредитором), а залоговое имущество производителя инкубационного яйца АО «Загорье» оставили за собой. Для завершения замещения активов остается купить незалоговую часть акций юрлица, образованного на базе «Загорья», и такая возможность у «Ресурса» есть, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У одного из самых известных птицеводческих холдингов Черноземья оформились новые собственники

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ У одного из самых известных птицеводческих холдингов Черноземья оформились новые собственники

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В минувшее воскресенье одна из структур «Ресурса», образованных для работы с юрлицами белгородских предприятий «Белой птицы» — ООО «Белгородский бройлер»,— через агента за 2,37 млрд руб. приобрело акции АО «Ресурс-Белгород». Это АО создано в рамках замещения активов ООО «Белая птица — Белгород» (управляло птицефабриками и убойными мощностями «Белой птицы» в Белгородской области). Начальная цена на торгах в форме публичного предложения равнялась стоимости имущества и составляла 4,29 млрд руб.; других заявок подано не было. При этом цена отсечения была ниже предложения «Ресурса» — 1,07 млрд руб. Все акции были заложены в интересах другой структуры ГАП «Ресурс» — ООО «Ставропольский бройлер».

ООО «Белая птица — Белгород» — последнее крупное производственное юрлицо «Белой птицы» в регионе, имущество которого было передано новому инвестору. При этом часть белгородских площадок «Ресурс» давно арендует и выпускает на них продукцию под брендом «Наша птичка». Всего белгородский кластер «Белой птицы» включает шесть ключевых ныне банкротящихся юрлиц — АО «Белгородский комбинат хлебопродуктов», АО «Загорье», ООО «Белая птица — Белгород», ООО «Шебекинские корма» и подконтрольные ему ООО «Биохим-Сервис» и ООО «Промышленно-производственные системы».

В начале июня «Белгородский бройлер» приобрел акции АО «Белгородский комбикормовый завод» (их часть также находилась в залоге у «Ставропольского бройлера») за 1,9 млрд руб. Это юрлицо было создано на базе ключевой кормовой мощности «Белой птицы» в регионе — АО «Белгородский комбинат хлебопродуктов». При этом начальная цена составляла 886 млн руб. На торги также заявилось краснодарское ООО «Агро», основной конечный бенефициар которого — владелец компаний в сфере грузоперевозок Роман Дмитриенко, но ценовое предложение оно подавать не стало.

В середине июня «Белгородский бройлер» за 137 млн руб. (при начальной цене 161 млн руб.) выкупил акции АО «Шебекинские комбикорма», созданного на базе ООО «Шебекинские корма». Большая часть акций была незалоговой. В более мелких юрлицах «Белой птицы» замещение активов не потребовалось: имущество продавалось напрямую, без образования нового акционерного общества. Это значительно ускорило переход контроля над предприятиями. Так, еще в сентябре 2022 года «Белгородский бройлер» приобрел за 73,3 млн руб. имущество ООО «Биохим-Сервис» — бывшего предприятия «Белой птицы», занимавшегося производством кормового микробиологического белка и премиксов.

А заводской комплекс ООО «Промышленно-производственные системы» в октябре 2022-го был выкуплен «Белгородским бройлером» за 30,4 млн руб. (при начальной цене 43 млн руб.).

Особая ситуация сложилась с производителем инкубационного яйца АО «Загорье». Именно там разногласия между структурами «Ресурса», выкупившими большую часть прав требования к белгородским юрлицам «Белой птицы», и другими кредиторами оказались наиболее затяжными (продлившись до начала 2023 года), хотя имелись и в других компаниях. По закону «О банкротстве» замещение активов должны утвердить все залоговые кредиторы. Один из залоговых кредиторов «Загорья» — БМ-банк (имел свыше 11% требований) — проголосовал против предложенного «Ресурсом» замещения активов, а представители другого — ООО «МФ “Рассвет”» — в ключевом собрании не участвовали.

И если ранее, в банкротстве «Белой птицы — Белгород», процедуру получилось утвердить через определение суда о разрешении разногласий, то в случае «Загорья» суд встал на сторону миноритарного залогодержателя. В итоге «Ресурс» выкупил требования обоих залоговых кредиторов.

В июне прошли очередные торги по продаже акций образованного на базе «Загорья» АО «Белгородская птицефабрика». Речь шла об 1,3 млн ценных бумаг, не обремененных залогом, и почти 1,7 млн руб. находящихся в залоге у «Ставропольского бройлера». Начальная цена составляла 2,76 млрд руб. Однако структуры «Ресурса» не стали заявляться на торги, и на них в итоге не подал документы никто, несмотря на цену отсечения 25% от начальной. Вместо этого «Ставропольский бройлер» оставил предмет залога за собой.

В «Ресурсе» участие группы в банкротстве юрлиц «Белой птицы» традиционно не комментируют. Схема с оставлением предмета залога за собой могла быть выгодна с точки зрения наличия взаимных поручительств многих белгородских юрлиц «Белой птицы», отмечает исполнительный директор УК «Помощь» Анна Ларина: «При этом оставление предмета залога за собой на торгах возможно только при условии отсутствия заявок — такая схема имеет риск приобретения актива другим лицом». По ее словам, кредитор имеет право выкупить и незалоговое имущество, входящее с залоговым в один лот.

Это может стать финальным шагом в основной процедуре замещения активов «Белой птицы» в Белгородской области.

Олег Мухин