Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Яйцо дается все сложнее

Кредиторы «Белой птицы» мешают ГАП «Ресурс» получить белгородские активы на 3 млрд рублей

Инвестор белгородских площадок обанкротившейся птицеводческой ГК «Белая птица» — ставропольская группа агропредприятий «Ресурс» Виктора Наурузова — столкнулся с противодействием кредиторов в отношении смены собственника имущества стоимостью 3 млрд руб., принадлежащего производителю инкубационного яйца АО «Загорье». «Ресурсу» не удалось договориться с двумя залоговыми кредиторами о замещении активов на птицефабрике; не получилось и разрешить разногласия в суде. Теперь «Ресурсу» приходится выкупать требования залогодержателей, и эксперты полагают, что инвестор вынужден идти на любые условия с их стороны.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Центрального округа оставил без удовлетворения жалобы конкурсного управляющего АО «Загорье» Оксаны Гандзюк и структуры ГАП «Ресурс» ООО «Ставропольский бройлер» на определение арбитражного суда Белгородской области от 25 мая 2022 года и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 сентября. Тогда суды удовлетворили заявление одного из залоговых кредиторов «Загорья» — ООО МФ «Рассвет» (у юрлица в залоге находятся два земельных участка), признав недействительными решения собрания кредиторов АО от 23 ноября 2021 года по десяти вопросам, связанным с замещением активов «Загорья». Одновременно «Ставропольскому бройлеру» отказали в разрешении разногласий путем утверждения замещения активов на условиях этого юрлица, предложенных на собрании кредиторов 16 мая 2022 года.

Почему ГАП «Ресурс» решила получить белгородские площадки «Белой птицы» через замещение активов

«Загорье» — производитель инкубационного яйца в составе белгородского кластера обанкротившейся ГК «Белая птица». ГАП «Ресурс» выкупила большую часть прав требований (залоговых и незалоговых) к «Загорью» и другим юрлицам кластера. Сначала имущество шести ключевых юрлиц хотели продать в рамках единых торгов, но суд отклонил такую схему. Тогда «Ресурс» стал добиваться замещения активов в каждом юрлице (чтобы передать имущество банкротов на баланс новых акционерных обществ с кредиторами в качестве акционеров). Одновременно структуры ГАП стали выкупать права требования других кредиторов, консолидируя задолженность и свою долю в будущих АО. Параллельно юрлица «Ресурса» арендовали мощности «Белой птицы».

Сложности ГАП «Ресурс» связаны с положением закона о банкротстве, согласно которому замещение активов должны утвердить все залоговые кредиторы. В отношении других крупных активов «Белой птицы» в Белгородской области — ООО «Белая птица — Белгород» (управляет птицефабриками и убойными мощностями, стоимость имущества — 4,8 млрд руб.) и АО «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (комбикормовые мощности, 798 млн руб.) — процедура замещения активов уже согласована. В «Белой птице — Белгород», впрочем, ее пришлось утверждать судом через определение о разрешении разногласий, принятое по заявлению «Ставропольского бройлера»: собрание кредиторов само не смогло принять решение из-за разногласий залоговых кредиторов и отсутствия на собрании представителя одного из них.

На ключевом собрании кредиторов «Загорья» 23 ноября 2021 года сложилась аналогичная ситуация. Один из залоговых кредиторов — БМ-Банк (более 11% требований; у структур ГАП «Ресурс» сейчас более 85%) — голосовал против предложенного «Ресурсом» замещения активов, а представители другого — ООО МФ «Рассвет» — в собрании не участвовали. Но в отличие от ситуации с «Белой птицей — Белгород» суд в 2022 году не стал удовлетворять заявление «Ставропольского бройлера» о разрешении разногласий и утверждении замещения активов «Загорья».

Судья не нашел оснований вмешиваться в выбор процедуры реализации активов (по закону такое вмешательство допускается, если предложения относительно торгов размыты или не позволят получить максимальную сумму от продажи имущества). Одновременно удовлетворяя заявление ООО МФ «Рассвет» о признании ряда решений недействительными, суд отметил, что замещение активов возможно лишь при его одобрении всеми залоговыми кредиторами.

«Ставропольский бройлер» в жалобах настаивал, что замещение активов — наиболее эффективная процедура в отношении имущества, а позиция суда противоречит практике, но безуспешно.

Теперь «Ресурсу» приходится выкупать права требования залоговых кредиторов «Загорья». В декабре арбитражный суд заменил БМ-Банк на «Ставропольский бройлер» в реестре требований кредиторов (сумма, за которую были проданы требования, не раскрывается). Также «Ставропольский бройлер» подал еще несколько заявлений о правопреемстве в отношении требований других кредиторов. В некоторых речь шла о незалоговых требованиях, но детали последнего заявления, поступившего в суд 29 декабря, не раскрываются.

В октябре 2022 года на очередном собрании кредиторов по предложению «Ставропольского бройлера» все же было принято решение о замещении активов «Загорья» стоимостью 2,98 млрд руб. Участвовали ли в собрании представители «Рассвета», в сообщении «Федресурса» не уточняется. Но принятое решение может свидетельствовать о консолидированном мнении залоговых кредиторов.

В ГАП «Ресурс» процедуры в отношении активов «Белой птицы» не комментируют. Уступал ли «Рассвет» свои требования структуре «Ресурса» или же согласился с предложенной процедурой, неизвестно. Но в июне 2022 года «Ставропольский бройлер» уже выкупал требования «Рассвета» к другому юрлицу «Белой птицы» — Белгородскому комбинату хлебопродуктов.

Член Ассоциации юристов России Александра Обрывко напоминает, что при замещении активов у залоговых кредиторов возникает право залога на акции создаваемого акционерного общества: «В случае отказа залогового кредитора от замещения активов должника выкуп его прав требований является наиболее вероятным способом добиться введения этой процедуры. Приобретение прав требований — наиболее комфортный способ урегулирования взаимных притязаний».

Как белгородский кластер «Белой птицы» хотели продать на единых торгах

Исполнительный директор УК «Помощь» Анна Ларина отмечает, что миноритарные залоговые кредиторы в этой ситуации могут диктовать свои условия «Ресурсу»: «Получение одобрения на замещение активов должника обязательно от тех залоговых кредиторов (независимо от размера их требований), предмет залога которых подлежит включению в состав имущества, подлежащего передаче вновь создаваемому акционерному обществу. Иначе такое решение может быть признано судом недействительным». По ее мнению, выкуп прав требований несогласного с замещением активов залогового кредитора — единственный выход из ситуации для «Ресурса».

Олег Мухин

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...