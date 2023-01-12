Яйцо дается все сложнее

Инвестор белгородских площадок обанкротившейся птицеводческой ГК «Белая птица» — ставропольская группа агропредприятий «Ресурс» Виктора Наурузова — столкнулся с противодействием кредиторов в отношении смены собственника имущества стоимостью 3 млрд руб., принадлежащего производителю инкубационного яйца АО «Загорье». «Ресурсу» не удалось договориться с двумя залоговыми кредиторами о замещении активов на птицефабрике; не получилось и разрешить разногласия в суде. Теперь «Ресурсу» приходится выкупать требования залогодержателей, и эксперты полагают, что инвестор вынужден идти на любые условия с их стороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Центрального округа оставил без удовлетворения жалобы конкурсного управляющего АО «Загорье» Оксаны Гандзюк и структуры ГАП «Ресурс» ООО «Ставропольский бройлер» на определение арбитражного суда Белгородской области от 25 мая 2022 года и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 сентября. Тогда суды удовлетворили заявление одного из залоговых кредиторов «Загорья» — ООО МФ «Рассвет» (у юрлица в залоге находятся два земельных участка), признав недействительными решения собрания кредиторов АО от 23 ноября 2021 года по десяти вопросам, связанным с замещением активов «Загорья». Одновременно «Ставропольскому бройлеру» отказали в разрешении разногласий путем утверждения замещения активов на условиях этого юрлица, предложенных на собрании кредиторов 16 мая 2022 года.

«Загорье» — производитель инкубационного яйца в составе белгородского кластера обанкротившейся ГК «Белая птица». ГАП «Ресурс» выкупила большую часть прав требований (залоговых и незалоговых) к «Загорью» и другим юрлицам кластера. Сначала имущество шести ключевых юрлиц хотели продать в рамках единых торгов, но суд отклонил такую схему. Тогда «Ресурс» стал добиваться замещения активов в каждом юрлице (чтобы передать имущество банкротов на баланс новых акционерных обществ с кредиторами в качестве акционеров). Одновременно структуры ГАП стали выкупать права требования других кредиторов, консолидируя задолженность и свою долю в будущих АО. Параллельно юрлица «Ресурса» арендовали мощности «Белой птицы».

Сложности ГАП «Ресурс» связаны с положением закона о банкротстве, согласно которому замещение активов должны утвердить все залоговые кредиторы. В отношении других крупных активов «Белой птицы» в Белгородской области — ООО «Белая птица — Белгород» (управляет птицефабриками и убойными мощностями, стоимость имущества — 4,8 млрд руб.) и АО «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (комбикормовые мощности, 798 млн руб.) — процедура замещения активов уже согласована. В «Белой птице — Белгород», впрочем, ее пришлось утверждать судом через определение о разрешении разногласий, принятое по заявлению «Ставропольского бройлера»: собрание кредиторов само не смогло принять решение из-за разногласий залоговых кредиторов и отсутствия на собрании представителя одного из них.

На ключевом собрании кредиторов «Загорья» 23 ноября 2021 года сложилась аналогичная ситуация. Один из залоговых кредиторов — БМ-Банк (более 11% требований; у структур ГАП «Ресурс» сейчас более 85%) — голосовал против предложенного «Ресурсом» замещения активов, а представители другого — ООО МФ «Рассвет» — в собрании не участвовали. Но в отличие от ситуации с «Белой птицей — Белгород» суд в 2022 году не стал удовлетворять заявление «Ставропольского бройлера» о разрешении разногласий и утверждении замещения активов «Загорья».

Судья не нашел оснований вмешиваться в выбор процедуры реализации активов (по закону такое вмешательство допускается, если предложения относительно торгов размыты или не позволят получить максимальную сумму от продажи имущества). Одновременно удовлетворяя заявление ООО МФ «Рассвет» о признании ряда решений недействительными, суд отметил, что замещение активов возможно лишь при его одобрении всеми залоговыми кредиторами.

«Ставропольский бройлер» в жалобах настаивал, что замещение активов — наиболее эффективная процедура в отношении имущества, а позиция суда противоречит практике, но безуспешно.

Теперь «Ресурсу» приходится выкупать права требования залоговых кредиторов «Загорья». В декабре арбитражный суд заменил БМ-Банк на «Ставропольский бройлер» в реестре требований кредиторов (сумма, за которую были проданы требования, не раскрывается). Также «Ставропольский бройлер» подал еще несколько заявлений о правопреемстве в отношении требований других кредиторов. В некоторых речь шла о незалоговых требованиях, но детали последнего заявления, поступившего в суд 29 декабря, не раскрываются.

В октябре 2022 года на очередном собрании кредиторов по предложению «Ставропольского бройлера» все же было принято решение о замещении активов «Загорья» стоимостью 2,98 млрд руб. Участвовали ли в собрании представители «Рассвета», в сообщении «Федресурса» не уточняется. Но принятое решение может свидетельствовать о консолидированном мнении залоговых кредиторов.

В ГАП «Ресурс» процедуры в отношении активов «Белой птицы» не комментируют. Уступал ли «Рассвет» свои требования структуре «Ресурса» или же согласился с предложенной процедурой, неизвестно. Но в июне 2022 года «Ставропольский бройлер» уже выкупал требования «Рассвета» к другому юрлицу «Белой птицы» — Белгородскому комбинату хлебопродуктов.

Член Ассоциации юристов России Александра Обрывко напоминает, что при замещении активов у залоговых кредиторов возникает право залога на акции создаваемого акционерного общества: «В случае отказа залогового кредитора от замещения активов должника выкуп его прав требований является наиболее вероятным способом добиться введения этой процедуры. Приобретение прав требований — наиболее комфортный способ урегулирования взаимных притязаний».

Исполнительный директор УК «Помощь» Анна Ларина отмечает, что миноритарные залоговые кредиторы в этой ситуации могут диктовать свои условия «Ресурсу»: «Получение одобрения на замещение активов должника обязательно от тех залоговых кредиторов (независимо от размера их требований), предмет залога которых подлежит включению в состав имущества, подлежащего передаче вновь создаваемому акционерному обществу. Иначе такое решение может быть признано судом недействительным». По ее мнению, выкуп прав требований несогласного с замещением активов залогового кредитора — единственный выход из ситуации для «Ресурса».

Олег Мухин