Жителям Курской области выделят 1,5 млрд руб. на жилищные сертификаты
Правительство России выделит дополнительно 1,5 млрд руб. на жилищные сертификаты для жителей приграничных районов Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в канале в мессенджере «Макс».
Средства позволят выдать 204 сертификата на покупку жилья переселенцам, вынужденно покинувшим дома из-за боевых действий. По словам главы региона, новый транш позволит продолжить обеспечение семей, пострадавших в результате боевых действий, жильем.
На данный момент в Курской области уже выдано 16 556 жилищных сертификатов на общую сумму свыше 104 млрд рублей. Более 15,5 тыс. семей воспользовались помощью и приобрели жилье.
Ранее власти заявили о намерении решить проблему с оформлением сертификатов жителям приграничных районов Курской области, чьи дома были разрушены летом 2024 года в ходе боевых действий.