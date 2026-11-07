Обвиняемого в педофилии отца Меган Маркл перевели под домашний арест

Обвинение касается материалов, найденных сотрудниками ФБР в двух гаражах в Лос-Анджелесе, которые Томас Маркл арендовал с 2008 года. В результате обысков было изъято около 78 предметов, в том числе слайды и фотонегативы, предположительно с изображениями сексуального насилия над детьми.