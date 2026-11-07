Обвиняемого в педофилии отца Меган Маркл перевели под домашний арест
Федеральный суд во Флориде освободил из-под стражи 82-летнего Томаса Маркла-старшего, отца герцогини Сассекской Меган Маркл, обвиняемого в хранении детской порнографии. Об этом сообщает CBS News.
По данным телеканала, мужчина освобожден при условии круглосуточного наблюдения и обязательства являться на судебные заседания. Он будет находиться под домашним арестом в пансионе для престарелых во Флориде, где ранее был задержан.
Обвинение касается материалов, найденных сотрудниками ФБР в двух гаражах в Лос-Анджелесе, которые Томас Маркл арендовал с 2008 года. В результате обысков было изъято около 78 предметов, в том числе слайды и фотонегативы, предположительно с изображениями сексуального насилия над детьми.
Сотрудники ФБР арестовали Томаса Маркла 6 ноября. Этому предшествовало начатое в июле расследование по заявлению его сына — Томаса Маркла-младшего. Тот сообщил ФБР и полиции штата Пенсильвания, что обнаружил на устройствах отца тысячи незаконных изображений. Незадолго до этого он поселился рядом с отцом, чтобы ухаживать за ним после инсульта.
Меган Маркл, супруга принца Гарри, уже много лет не поддерживает отношений с отцом. Распространившиеся в октябре новости о начале расследований в отношении него назвала «глубоко тревожащими и отвратительными».
Томас Маркл-старший отвергает все выдвинутые против него обвинения. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.