Александра Трусова завоевала серебро на этапе Гран-при в Китае

В нынешнем сезоне Трусова вернулась к соревнованиям после четырехлетнего перерыва. Ранее она выиграла турнир серии «Челленджер» в Алма-Ате, а в сентябре стала серебряным призером аналогичного турнира в Токио. В августе 2025 года у Александры и фигуриста Макара Игнатова родился сын.