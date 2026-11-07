Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №206

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
fonbet logo
Реклама, ООО Фонкор
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от них
СпортФигурное катание

Александра Трусова завоевала серебро на этапе Гран-при в Китае

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова), серебряный призер Олимпийских игр 2022 года, заняла второе место на третьем этапе международной серии Гран-при в китайском Шэньчжэне.

Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Купить фото
За произвольную программу спортсменка получила 148,90 балла. По итогам двух выступлений ее результат составил 221,27 очка. Победу одержала японка Моне Тиба с 224,48 балла, а третьей стала южнокорейская фигуристка Ли Хэ Ин, набравшая 210,79 очка.
В нынешнем сезоне Трусова вернулась к соревнованиям после четырехлетнего перерыва. Ранее она выиграла турнир серии «Челленджер» в Алма-Ате, а в сентябре стала серебряным призером аналогичного турнира в Токио. В августе 2025 года у Александры и фигуриста Макара Игнатова родился сын.
Этап Гран-при в Шэньчжэне проходит с 6 по 8 ноября. С этого сезона Международный союз конькобежцев разрешил российским и белорусским фигуристам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.