Александра Трусова завоевала серебро на этапе Гран-при в Китае
Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова), серебряный призер Олимпийских игр 2022 года, заняла второе место на третьем этапе международной серии Гран-при в китайском Шэньчжэне.
За произвольную программу спортсменка получила 148,90 балла. По итогам двух выступлений ее результат составил 221,27 очка. Победу одержала японка Моне Тиба с 224,48 балла, а третьей стала южнокорейская фигуристка Ли Хэ Ин, набравшая 210,79 очка.
В нынешнем сезоне Трусова вернулась к соревнованиям после четырехлетнего перерыва. Ранее она выиграла турнир серии «Челленджер» в Алма-Ате, а в сентябре стала серебряным призером аналогичного турнира в Токио. В августе 2025 года у Александры и фигуриста Макара Игнатова родился сын.
Этап Гран-при в Шэньчжэне проходит с 6 по 8 ноября. С этого сезона Международный союз конькобежцев разрешил российским и белорусским фигуристам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.