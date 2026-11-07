Лидию Федосееву-Шукшину похоронят на Новодевичьем кладбище

За свою карьеру Федосеева-Шукшина снялась более чем в 90 фильмах. Среди наиболее известных картин с ее участием — «Они сражались за Родину», «12 стульев», «Вам и не снилось…» и «Виват, гардемарины!». В 1984 году Шедосеевой-Шукшине присвоили звание народной артистки РСФСР.