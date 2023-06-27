Алаудинов заявил, что бойцы «Ахмата» находились в 500–700 м от ЧВК «Вагнер»

Некоторые отравленные в Ростов-на-Дону подразделения «Ахмат» находились в 500–700 м от бойцов ЧВК «Вагнер» и ждали приказа, утверждает командир спецподразделения Апты Алаудинов. По его словам, руководство Минобороны попросило бойцов не вступать в боестолкновения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова

«Мы непосредственно расположились в Большом Логе и направили наших разведчиков, чтобы они разведали все точки, где дислоцируются подразделения мятежников. В принципе, мы уже готовы были к любому исходу событий. Имели полную информацию об их местонахождении. Мы выполнили бы приказ, который нам был бы отдан»,— сказал господин Алаудинов в эфире «России 1» (цитата по ТАСС).

Он утверждает, что спецподразделение не получило команду о том, чтобы вступить в боестолкновение. «Руководство Минобороны России, которое непосредственно нам отдавало приказы, попросило нас не вступать в боестолкновения, потому что есть надежда на то, что это все можно будет разрешить мирным путем»,— добавил Апты Алаудинов.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начал «марш справедливости» на Москву, и к утру бойцы ЧВК заняли военные объекты Ростова-на-Дону. В город для «проведения контртеррористической операции против участников мятежа» направили бойцов спецназа «Ахмат» и 78-го моторизованного полка специального назначения «Север-Ахмат». Ситуацию урегулировали к вечеру 24 июня: бойцы ЧВК ушли в полевые лагеря, сам господин Пригожин отправился в Белоруссию. 25 июня отряд «Ахмата» вернулся в зону военной операции.

Подробнее о мятеже — в материале «Ъ» «А судьбы кто?».

Лаура Кеффер