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Коммерсантъ FM
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Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил о возвращении отряда из Ростовской области в зону спецоперации

Чеченский телеканал «Грозный» опубликовал видеозапись, на которой командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов перед построенными бойцами заявляет, что отряд из пункта дислокации в Ростове-на-Дону, куда он прибыл для подавления военного мятежа частной военной компании «Вагнер», возвращается в зону спецоперации.

Апты Алаудинов

Апты Алаудинов

Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова

Апты Алаудинов

Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал действия спецназа «Ахмат» в Ростове-на-Дону продуманными и эффективными. «Любая самодеятельность в жилом городе могла неизбежно привести к массовым жертвам. Бойцы действовали строго в соответствии с приказом и блестяще выполнили поставленную перед ними задачу»,— сообщается в Telegram-канале господина Кадырова. Кадыров отметил, что бойцы «Ахмата» оперативно прибыли в Ростов-на-Дону и ждали приказа, чтобы приступить к выполнению поставленных задач, однако прямой конфронтации, к счастью, не произошло.

По словам Апты Алаудинова, уже в ближайшее время бойцы «Ахмата» должны будут вновь приступить к выполнению «текущих боевых задач» в зоне проведения военной операции на Украине.

Ситуация с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер». Главное

Ситуация с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер». Главное

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 23 июня обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». ФСБ возбудила уголовное дело по статье о призыве к вооруженному мятежу. Утром 24 июня ЧВК взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и объявила о походе на Москву. Владимир Путин назвал происходящее «ударом в спину» России и пообещал, что мятеж будет подавлен. Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с Пригожиным об остановке движения ЧВК и деэскалации. Как развивались события — в подборке «Ъ».

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В Ростов-на-Дону для «проведения контртеррористической операции против участников мятежа» были направлены бойцы спецназа «Ахмат» и 78-го моторизованного полка специального назначения «Север-Ахмат», которые участвовали в военной операции на марьинском направлении. Они были передислоцированы в Ростовскую область утром 24 июня.

Александр Кислов

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