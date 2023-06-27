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Коммерсантъ FM
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ФСБ сообщила о задержании жителя Кабардино-Балкарии за попытку примкнуть к ВСУ

ФСБ задержала жителя Кабардино-Балкарии по подозрению в госизмене. По версии спецслужбы, мужчина пытался выехать на Украину, чтобы вступить в одно из вооруженных формирований ВСУ.

В центре общественных связей ФСБ заявили, что задержанный — 35-летний гражданин России. По версии следствия, он установил контакт с членом военизированного подразделения, входящего в состав ВСУ. Мужчина якобы закупил медикаменты, в том числе обезболивающие, транквилизирующие и психотропные, после чего попытался выехать на Украину через Белоруссию. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 30 и ст. 275 УК РФ (приготовление к госизмене).

На опубликованном ФСБ видео мужчина говорит, что хотел «поехать на Украину, чтобы участвовать в операции на стороне Украины». По его словам, задержан он был во время поездки в Москву. «Просто я повелся на эту всякую пропаганду о СВО. Что все там оккупанты. Большое спасибо спецслужбам за то, что они сохранил мне жизнь, чтобы я вернулся к родным живым и здоровым»,— утверждает на видео задержанный.

В апреле Владимир Путин подписал закон, который ввел пожизненное лишение свободы за госизмену и ужесточил ответственность за терроризм. С тех пор возбудили уже несколько дел о госизмене. 13 июня ФСБ сообщила о задержании экс-работников предприятия ОПК, сотрудничавших с Украиной.

26 июня был задержан уроженец Львовской области, якобы жертвовавший деньги ВСУ.

Лаура Кеффер

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