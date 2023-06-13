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Коммерсантъ FM
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ФСБ сообщила о задержании экс-работников предприятия ОПК, сотрудничавших с Украиной

ФСБ задержала несколько сотрудников неназванного оборонного предприятия. Их обвиняют в сотрудничестве с украинской военной разведкой и подготовке терактов в Белгородской и Курской областях.

По данным ФСБ, задержанные — граждане России. Их называют агентами Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ). Спецслужба утверждает, что они передавали иностранной разведке «техническую документацию и образцы изделий военного назначения, применяемых при создании вооружений и военной техники, используемых ВКС МО РФ».

Кроме того, задержанные якобы готовились к совершению взрывов, направленных на повреждение железнодорожных путей в Белгородской и Курской областях. Эти пути используются для снабжения подразделений ВС РФ, участвующих в военной операции на Украине, уточнили в ФСБ.

По данным спецслужбы, у задержанных изъяли пластичное взрывчатое вещество массой более 4 кг, четыре взрывателя, конструкторскую документацию, изделия военного назначения, а также $150 тыс. Возбуждено дело по ст. 275 (госизмена), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии). Подозреваемые арестованы, им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Президент Владимир Путин в апреле подписал закон, который ввел пожизненное лишение свободы за госизмену и ужесточил ответственность за терроризм. Этим же законом предусмотрено наказание за помощь в исполнении решений международных организаций и иностранных госорганов об уголовном преследовании представителей российской власти или военных.

Лаура Кеффер

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